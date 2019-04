Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter saját támogatási keretéből adott pénzt Szandi új lemezére.","shortLead":"A miniszter saját támogatási keretéből adott pénzt Szandi új lemezére.","id":"20190405_Kasler_Miklos_1_millio_forinttal_tamogatta_meg_Szandi_uj_lemezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb60d0c-7e35-4cf1-a281-6e936801c617","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Kasler_Miklos_1_millio_forinttal_tamogatta_meg_Szandi_uj_lemezet","timestamp":"2019. április. 05. 14:57","title":"Kásler Miklós 1 millió forinttal támogatta meg Szandi új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem sikerült kiveckelődnie az unióból.","shortLead":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem...","id":"20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fa493-1ce4-4588-bd93-5d0d01cb9b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","timestamp":"2019. április. 06. 08:49","title":"Még EU-tagok a britek, de az útlevélen ez már nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan viszonyulunk a hírességek által elkövetett bűncselekményekhez. Az úszóedző sikereit ugyanis még mindig nem tudjuk leválasztani a nemi erőszakról. A Kiss László-ügyből kutatási téma lett, a témában megszületett nemzetközi cikk egyik szerzőjét, az ELTE-n kutató Nyúl Boglárkát kérdeztük. ","shortLead":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan...","id":"20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb23800-45b2-4d84-af2e-4b29059d51b4","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","timestamp":"2019. április. 05. 17:20","title":"Kiss László olimpiai sikereitől még mindig nem látjuk a nemi erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","id":"20190406_mercedes_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5818f35-87e5-4d68-ab06-a76e84dd6e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_oroszorszag","timestamp":"2019. április. 06. 14:21","title":"Oroszországból jönnek majd a jövőben a klasszikus E-oszályú Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00436775-1627-447b-a602-a45e55570241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","shortLead":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","id":"20190406_valasztas_plakat_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00436775-1627-447b-a602-a45e55570241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a8561-2ac2-4e59-988a-ac03d84f813a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_valasztas_plakat_fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 16:53","title":"Se Soros, se Juncker, se Brüsszel: itt a Fidesz új választási plakátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb felezési idejű nukleáris hulladék tárolását oldaná meg. ","shortLead":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb...","id":"20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615ba0d-f451-461b-8200-6d5a1b6d467f","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","timestamp":"2019. április. 06. 07:14","title":"A szegedi lézer hozhat áttörést a nukleáris hulladék tárolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","shortLead":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","id":"20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535d02e7-a62c-42ea-b11c-058c43f245a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","timestamp":"2019. április. 06. 10:37","title":"Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]