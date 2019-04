Október végéig kapott halasztást az Egyesült Királyság az EU-ból való kilépésre, az időpontot júniusban felülvizsgálják, a halasztás rugalmas - erre jutottak hatórás egyeztetésükön az uniós vezetők - írta diplomáciai forrásokra hivatkozva a Reuters, a hírt később Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is megerősítette a Twitteren. A csúcsot lezáró sajtótájékoztatóján, hajnali kettő után a lengyel politikus arra kérte a briteket, hogy ne vesztegessék el a rendelkezésükre álló hat hónapot.

A találkozót lezáró határozat alapján a britek minden tagságból eredő minden kötelezettséget teljesítenie kell, és minden jog is megilleti - az is, hogy bármikor visszavonhatja a kilépésre vonatkozó indítványt. A határozatba ugyanakkor azt is belevették, hogy tagsága idején a briteknek tartózkodnia kell attól, hogy bármilyen módon megnehezítik az uniós döntéshozatalt - ez azért lett hirtelen fontos, mivel néhány napja a kormányzó konzervatív párti Brexit-párti szárnyának vezéralakja, Jacob Rees Mogg azt twittelte, hogy ha a britek bennragadnak az EU-ban, minden módon meg fogják nehezíteni a közösség életét.

A dátum pedig azért fontos, mivel ekkor jár le az Európai Bizottság mandátuma. Korábban ugyanis az is felmerült, hogy a hosszabb halasztás keretében akár a brüsszeli testület mandátumát is meghosszabbítják.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

A Politico azonban megjegyzi: a "Halloween Brexit" időpontnak van egy másik nagy előnye is May számára: miután tavaly decemberben sikertelenül puccsolták meg pártján belül, egy évig nem is próbálkozhatnak újra ezzel, így az október végi időpont éppen megelőzi pártja soros konferenciáját és egy esetleges újabb bizalmi szavazást is.

A hosszabb halasztást a brüsszeli hírek szerint Emmanuel Macron francia államfő fúrta meg, a politikus, szembemenve gyakorlatilag az összes résztvevővel, mindössze június 30-ig tolerálta volna a Brexit halasztását. Az Európai Tanács előzetes javaslata a kiszivárgott dokumentumok alapján az év vége, vagy akár jövő március vége lehetett volna. A többség ezt elfogadta volna, Macron azonban azzal érvelt, hogy ez a helyzet csak a bizonytalanságokat növelte volna. Ráadásul az elmúlt évekből kiindulva a döntéshozatal sem szól másról, márpedig - legkorábban ősztől - már olyan fontos témákról is dönteni kellene, amelyek a briteket nem érintik. Ilyen elsősorban az új hétéves költségvetés.

A francia elnök kemény fellépését sokan Charles de Gaulle-éhoz hasonlították, a tábornok államfőként többször megvétózta a britek csatlakozását az Európai Gazdasági Közösséghez, az EU elődjéhez. Az indok: a britek nem igazán tartoznak az európai közösséghez.

A kérdés persze az, hogy a keménykedésen túl mi értelme van a hat és fél hónapos halasztásnak. Újabb megállapodás nem várható, ami csak tovább nyújthatja a brit belpolitikai hadakozást, és a Brexit utáni viszonyt sem lehet ennyi idő alatt letárgyalni, vagyis értelmesen aligha töltik el a következő időszakot a felek. Az újabb brit népszavazást pártolók mindenesetre arra hívták fel a figyelmet: ennyi idő elég lehet újabb referendum megszervezésére.

Egy azonban biztos: a briteknek részt kell venniük a májusi európai parlamenti választásokon is (ellenkező esetben június elsején távozniuk kell). Itt a kormányzó konzervatívoknak súlyos vereséggel kell számolniuk - a jelenleg a fő ellenzéki erővel, a Munkáspárttal a Brexitről folyó egyeztetésekkel ezt is próbálhatják megelőzni, hiszen ennek során a Jeremy Corbyn pártjának is színt kell vallania, hogyan is képzelné el a britek kilépését az EU-ból.

A britek EP-választási részvétele azonban nem csak a szigetországban élők számára lehet fontos. A 73 brit képviselői hely egy részét ugyanis EU-szerte osztják el, ám kérdés, mi lesz az új helyekkel. Az íreknél például új szavazókörzeteket hoztak létre - a BBC-nek nyilatkozó szakértő szerint az ottani nyerteseknek otthon kell várniuk, amíg a britek ki nem lépnek az EU-ból, és nem távoznak az EP-ből.

Halloween Brexit

Az internet népének persze nem ezek a bonyolult politikai összefüggések, inkább egy másik együttállás jutott az eszébe: október 31. Halloween az angolszász országokban, így még meg sem száradt a tinta a kompromisszumon, már beindultak a mémek a Halloween Brexitről.

A brit parlament mindenesetre nyugodtan hátradőlhet - a szó szoros értelmében. A csúcs után ugyanis a napirend módosításával elrendelték a húsvéti szünetet, amely április 23-ig tart majd. Addig sem utasítanak el újabb javaslatokat.