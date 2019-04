Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta közelgő 85. születésnapját. A színész fiatalon meg akarta változtatni a világot, de ma már inkább maradinak és minden tekintetben hűségesnek tartja magát.\r

\r

","shortLead":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta...","id":"20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ab16f2-5057-4b03-a869-4a4e3e7436f4","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Meg_lottek_Budapesten_amikor_elvette_Torocsik_Marit_Bodrogi_Gyula","timestamp":"2019. április. 11. 09:12","title":"Még lőttek Budapesten, amikor elvette Törőcsik Marit Bodrogi Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három folyami hajót vásárolt a Tui, a Dunán is fognak közlekedni ","shortLead":"Három folyami hajót vásárolt a Tui, a Dunán is fognak közlekedni ","id":"20190411_Brit_nyugdijasok_szazai_johetnek_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde7ce8f-a4ee-448e-b251-0efe55f41bfe","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Brit_nyugdijasok_szazai_johetnek_Budapestre","timestamp":"2019. április. 11. 18:23","title":"Új útvonalon jöhetnek brit turisták százai Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237a7df-bc6b-496e-a137-0d465530d942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rali, a Forma-1, a WTCR, IndyCar mind küszködik azzal, hogyan lehetne igazán izgalmasan tálalni.","shortLead":"A rali, a Forma-1, a WTCR, IndyCar mind küszködik azzal, hogyan lehetne igazán izgalmasan tálalni.","id":"20190412_dron_kamera_autoverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c237a7df-bc6b-496e-a137-0d465530d942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daed03-288b-4ee1-8e13-2a55a8f2907e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_dron_kamera_autoverseny","timestamp":"2019. április. 12. 16:58","title":"Valahogy így kéne mutatni a 21. században egy autóversenyt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem halasztják el szombatról a labdarúgó-OTP Bank Liga 28. fordulójában sorra kerülő Szombathelyi Haladás–MTK Budapest-mérkőzést.\r

","shortLead":"Nem halasztják el szombatról a labdarúgó-OTP Bank Liga 28. fordulójában sorra kerülő Szombathelyi Haladás–MTK...","id":"20190412_mtk_betegseg_halasztas_bajnoki_meccs_mlsz_haladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e100bbb-2596-434d-b35b-924bd5f61806","keywords":null,"link":"/sport/20190412_mtk_betegseg_halasztas_bajnoki_meccs_mlsz_haladas","timestamp":"2019. április. 12. 09:57","title":"Játszaniuk kell az MTK beteg focistáinak, nemet mondott nekik az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója, de a kiadó 168 Óra már most interjúval jelentkezik a hetilap legfrissebb számában. Bajnai elmondta, milyen volt a kapcsolata Orbánnal és Gyurcsánnyal.","shortLead":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója...","id":"20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c7eae-8400-4c6f-941b-75bfbcd2bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","timestamp":"2019. április. 11. 12:03","title":"Bajnai: Orbán úgy gondolta, egyszer kell nyerni, de akkor nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset Ötvöskónyiban történt, a gyermeket a családsegítő vitte a kórházba, az apa ezt megpróbálta megakadályozni. ","shortLead":"Az eset Ötvöskónyiban történt, a gyermeket a családsegítő vitte a kórházba, az apa ezt megpróbálta megakadályozni. ","id":"20190412_Eletveszelyesen_bantalmaztak_egy_5_honapos_csecsemot_Somogy_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec350df-4e8c-4f95-85ff-b89bdc444cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Eletveszelyesen_bantalmaztak_egy_5_honapos_csecsemot_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. április. 12. 12:59","title":"Életveszélyesen bántalmaztak egy 5 hónapos csecsemőt Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f3041b-3f64-45c0-9357-d4f3f326ee40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új telefonja zoomolásban verhetetlennek látszik. Ezt a jellemzőt használta fel egy twitterező, hogy mémmé alakítsa a fekete lyukról készült első fotót.","shortLead":"A Huawei új telefonja zoomolásban verhetetlennek látszik. Ezt a jellemzőt használta fel egy twitterező, hogy mémmé...","id":"20190411_fekete_lyuk_foto_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f3041b-3f64-45c0-9357-d4f3f326ee40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace4773c-2797-4258-b133-83fdb986e8ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_fekete_lyuk_foto_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. április. 11. 10:33","title":"Zseniális (huaweies) mém született a történelmi feketelyuk-fotóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási körzetében szavaznak. ","shortLead":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási...","id":"20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbf0785-8147-4da2-83d0-6dd3cb6a1036","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 11. 05:52","title":"Már tart a választás a világ legnagyobb demokratikus országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]