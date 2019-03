A hatályos alapszabály szerint az OTP igazgatóságának elnöke egyúttal a társaság vezérigazgatója is (jelenleg Csányi Sándor tölti be mindkét tisztséget). A javasolt módosítás lehetővé teszi, hogy az elnök-vezérigazgatói tisztségben megjelenő ügyvezetési funkciók szükség esetén külön tisztségekben is elláthatók legyenek, és az elnöki és vezérigazgatói tisztséget külön személy töltse be.

A tisztségek szétválasztásáról az igazgatóság saját hatáskörben dönt.

Az indoklás szerint az alapszabály módosítására az OTP Csoport jelentős nemzetközi expanziójára és a piaci kihívásokra való rugalmas alkalmazkodás érdekében van szükség. A módosítási javaslat egyúttal rendezi a jelenlegi elnök-vezérigazgatói feladatok és hatáskörök megoszlását arra az esetre, ha az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató nem ugyanazon személy.

Az OTP Bank éves rendes közgyűlésének napirendjén szerepel a 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolók elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

Bencsik László vezérigazgató-helyettes a bank tavalyi eredményeit ismertető sajtótájékoztatón, március 1-jén azt közölte, hogy az OTP a 2017-es év után kifizetett összeghez hasonlóan az idén is 61,32 milliárd forintot kíván osztalékként kifizetni. Tavaly részvényenként 219 forint osztalék kifizetéséről döntött a bank közgyűlése, a saját részvényekre eső osztalékkal megnövelve 221,35 forintot kaptak a részvényesek.