[{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","shortLead":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","id":"20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b5a45-618e-4eec-b1ce-07f97750a873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","timestamp":"2019. április. 10. 16:15","title":"Megsérült a felsővezeték a Keletiben, több vonat másképp jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","shortLead":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","id":"20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec331ef-00df-4f51-8128-b3b0e1e33a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Öt évre kerülhet a rácsok mögé Julian Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","shortLead":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","id":"20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a96632-663a-4188-be5d-9820fef491f0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","timestamp":"2019. április. 11. 14:54","title":"„Hát, ez a vízipók egy csodapók!” – jövő héttől mozikban a legendás rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","shortLead":"Van olyan klinika, ahol az elmúlt két évben legkevesebb ötszáz embert kezeltek félresikerült injekciók miatt.","id":"20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd6d3bd-34c5-438e-838f-f193e8784dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f01a84-f6ac-4d6f-afc4-07770293e0e6","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Orszagos_problema_lett_a_penisznagyobbitas_Papua_UjGuineaban","timestamp":"2019. április. 12. 10:39","title":"Országos probléma lett a pénisznagyobbítás Pápua Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze az egyes medencék vízfelületét.","shortLead":"A modernizálás alatt álló debreceni vízi élménypark különlegessége az lesz, hogy mesterséges vízesésekkel kötik össze...","id":"20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f81ce3-a540-4d13-b808-25c6a2f37f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274ada6-b8e4-4fd4-a490-4dd176d5ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fotok_erkeztek_a_szupermeno_nagyerdei_strandfurdo_epiteserol","timestamp":"2019. április. 10. 18:27","title":"Fotók érkeztek a szupermenő nagyerdei strandfürdő építéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják ettől a legnagyobb bevételt idén. Az új előzetese ugyanis egy napja került fel, és már közel 9 millióan megnézték.","shortLead":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják...","id":"20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b55b57-663d-4b54-a22d-91d0a7d53e85","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Eszement érdeklődés van az Oroszlánkirály iránt, pedig ez még csak egy trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"","category":"enesacegem","description":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","shortLead":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","id":"20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7d948-0094-41ce-b62e-1589af676c26","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","timestamp":"2019. április. 11. 08:38","title":"Idén először plázákban is le lehet adni az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit jelenleg költségvetési csalással vádolnak. A DK bejelentését azzal indokolta, hogy hiába az MSZP politikusáról van szó, de hősnek és az Orbán-rendszer ellenségének tartják, ezért felsorakoznak mögötte és jusztis elindítják. Ezzel viszont Czeglédy mentelmi jogot szerezne, ami megakaszthatja az ellene folytatott büntetőeljárást.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit...","id":"20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f224721-8f2f-4e40-ba2d-2d9126b11fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 08:16","title":"Az MSZP-s Czeglédy Csaba felkerül a DK EP-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]