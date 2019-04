Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","shortLead":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","id":"20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efef638c-f656-4429-800b-78bc4bbb54b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","timestamp":"2019. április. 11. 21:59","title":"Összetört az izraeli Hold-szonda a landoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítója, most viszont rajtakapott bűnözőként zavarták ki a diplomáciai képviselet épületéből, hogy aztán azonnal őrizetbe vegyék őt a brit rendőrök.","shortLead":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks...","id":"20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc65c75-2790-4174-97b1-9d979e7c09b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2019. április. 11. 17:00","title":"A kiszivárogtató tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én kiléphetnének az Európai Unióból. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én...","id":"20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a642d9a-b7ad-46a2-becf-229e129d996c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:28","title":"Theresa May szerint van még esély, hogy a britek ne tartsanak EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezetni azonban nem tudja, ehhez előbb vissza kell kapja a jogosítványát.","shortLead":"Vezetni azonban nem tudja, ehhez előbb vissza kell kapja a jogosítványát.","id":"20190411_Uj_autoja_van_M_Richardnak_egy_41_millios_Merci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb303748-fd01-4574-bc22-9d4fb754f55d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Uj_autoja_van_M_Richardnak_egy_41_millios_Merci","timestamp":"2019. április. 11. 07:57","title":"Új autója van M. Richárdnak, egy 41 milliós Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve, hogy a fejlesztésük segíthet csökkenteni a légiipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve...","id":"20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17dafec-b23d-478e-b718-74ce4337b9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","timestamp":"2019. április. 12. 17:18","title":"Kitalálták, hogyan mehetnének szeméttel a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04ae1fe-45a8-43e9-90bd-f93132c2ad3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Campona-, Pólus- és Europeum-tulajdonos Radovan Vitek egy amerikai alap szerint egymilliárd dollárral károsította meg őket. ","shortLead":"A Campona-, Pólus- és Europeum-tulajdonos Radovan Vitek egy amerikai alap szerint egymilliárd dollárral károsította meg...","id":"20190412_Milliardos_csalassal_vadoljak_a_Magyarorszagon_is_befekteto_cseh_uzletembert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04ae1fe-45a8-43e9-90bd-f93132c2ad3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a37b267-f4c1-4cbe-9814-80aaef968828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Milliardos_csalassal_vadoljak_a_Magyarorszagon_is_befekteto_cseh_uzletembert","timestamp":"2019. április. 12. 14:10","title":"Milliárdos csalással vádolják a Magyarországon is befektető cseh üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","shortLead":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","id":"20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8603c1-a329-47bb-aa11-dc5bc2bc08d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 12. 10:21","title":"A pécsi köztemetőbe rontott egy Ford Mustang – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]