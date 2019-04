Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","shortLead":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","id":"20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96500-0e15-496c-95c5-df4c4fdc185c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:33","title":"Helikopterek közé csapódott egy repülőgép a világ legextrémebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bd60b-d1d2-4d34-b21e-ff7d2e0e8635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak szabadalomként létezik az LG (elképzelt) eszköze, ami két nagy technológiai áttörést kombinál, az átlátszóságot és az összehajthatóságot.","shortLead":"Egyelőre még csak szabadalomként létezik az LG (elképzelt) eszköze, ami két nagy technológiai áttörést kombinál...","id":"20190416_lg_atlatszo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276bd60b-d1d2-4d34-b21e-ff7d2e0e8635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef91c8f-c9e2-40fe-897e-c8b164e500b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_lg_atlatszo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2019. április. 16. 13:03","title":"Az LG mondja: ne csak összehajtható, de átlátszó is legyen a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vette a nevére a TV2-t a cég, amely állítólag előleget fizetett érte.","shortLead":"Nem vette a nevére a TV2-t a cég, amely állítólag előleget fizetett érte.","id":"20190416_G7_Valaki_kozel_20_milliard_forint_eloleget_fizetett_a_TV2ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7567-613b-4b97-b2ae-aa0145deed3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_G7_Valaki_kozel_20_milliard_forint_eloleget_fizetett_a_TV2ert","timestamp":"2019. április. 16. 08:16","title":"G7: Valaki majdnem 20 milliárd forint előleget fizetett a TV2-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","shortLead":"Komoly gyűjtemény volt, komoly kárpótlást vár érte.","id":"20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86816e4-1b2d-41b0-a601-2d0cdf68efd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Beperelte_a_szuleit_egy_amerikai_ferfi_mert_eladtak_a_pornogyujtemenyet","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Beperelte a szüleit egy amerikai férfi, mert eladták a pornógyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. 