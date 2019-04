Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 14-szer büntették a férfit, hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Már 14-szer büntették a férfit, hét és fél évet is kaphat.","id":"20190423_Lopott_bankkartyaadatokkal_vasarolt_a_22_eves_gyori_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0924b64a-567f-4913-997e-f22cf08c34f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Lopott_bankkartyaadatokkal_vasarolt_a_22_eves_gyori_fiu","timestamp":"2019. április. 23. 09:11","title":"Lopott bankkártyaadatokkal vásárolt a 22 éves győri fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért az felfüggesztette az utalásokat. A helyi portálok azt írják, hogy a bérek kifizetése is veszélybe került, Márki-Zay Péter szerint viszont senki nem marad fizetés nélkül.","shortLead":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért...","id":"20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157c00-3ec2-4ee7-a09f-32b8994ec4ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 24. 14:35","title":"Nem utal az Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész idén lassít kicsit, a magyar közéletről azonban még mindig megvan a sarkos véleménye.","shortLead":"A zenész idén lassít kicsit, a magyar közéletről azonban még mindig megvan a sarkos véleménye.","id":"20190424_Fluor_Tomi_Haromszor_tiltottak_le_a_masodik_utan_mar_elengeded","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894f0243-9e5c-4200-ab4b-1278b24bf41b","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Fluor_Tomi_Haromszor_tiltottak_le_a_masodik_utan_mar_elengeded","timestamp":"2019. április. 24. 12:29","title":"Fluor Tomi: Háromszor tiltottak le, a második után már elengeded","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit adott nekünk az EU? – ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és hogyan költötték el az ország- és településvezetők el a Brüsszelből érkező támogatásokat. Első részben azokat a kirívó eseteket szedtük össze, amelyek értelmét még sokáig keresni fogjuk. ","shortLead":"Mit adott nekünk az EU? – ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és...","id":"20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff36798-56dd-4fec-b52a-e519fa3c3f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","timestamp":"2019. április. 23. 11:53","title":"A leghaszontalanabb, a legröhejesebb, a legpofátlanabb: erre mentek el uniós milliók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4799a0-4506-41a1-b5ed-d787a380e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Önmagában még semmi jót nem jelent, ha egyedi vagy – ezt bizonyítja az e-papír-képernyős telefonokat gyártó YotaPhone példája. A vállalatba még az orosz kormány is beszállt, néha nem túl sportszerű eszközökkel támogatva a marketinget. De hiába.","shortLead":"Önmagában még semmi jót nem jelent, ha egyedi vagy – ezt bizonyítja az e-papír-képernyős telefonokat gyártó YotaPhone...","id":"20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4799a0-4506-41a1-b5ed-d787a380e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc89079-d863-4fbc-97b3-7631646b814c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics","timestamp":"2019. április. 23. 08:03","title":"Csődbe ment az egyik mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és az internetet sem tudta használni.

","shortLead":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és...","id":"20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75c100-0bc7-4931-8c04-4e2c4073c64d","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","timestamp":"2019. április. 23. 07:36","title":"\"Szörnyű, elmondhatatlan\" – Rákóczi Feri is Srí Lankán rekedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV kikerült a főváros kezéből, így nem tudni, ki lesz a projektgazda. A Főmterv 2018-ban már kapott a tervekre 1,9 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV...","id":"20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68d9f1-3389-48c5-bf6b-8a5374105850","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","timestamp":"2019. április. 24. 05:36","title":"Sokáig csak álom marad a HÉV és a metró összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]