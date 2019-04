Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával foglalkoznia, mint a terhesség során fellépő súlyos és ismétlődő hányás. ","shortLead":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával...","id":"20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd693f5-3714-4df4-acf3-5bb0e3351773","keywords":null,"link":"/elet/20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","timestamp":"2019. április. 25. 07:35","title":"A vészes terhességi hányástól szenvedő Amy Schumer nekiment a szerinte szexista orvostudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc7b50d-cd60-49cc-afcd-9d64af927327","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Ha 5 másodpercig a mobilodat bámulod, akkor 70 méteren keresztül vakon vezeted az autót. Olyan vagy, mint egy időzített bomba.\"","shortLead":"\"Ha 5 másodpercig a mobilodat bámulod, akkor 70 méteren keresztül vakon vezeted az autót. Olyan vagy, mint...","id":"20190424_kreszmenok_5_resz_mobilozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7b50d-cd60-49cc-afcd-9d64af927327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c72916-bebd-4b16-8668-11ec7f3c2d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_kreszmenok_5_resz_mobilozas","timestamp":"2019. április. 24. 16:17","title":"A magyar Sheldon szépen helyreteszi a vezetés közben mobilozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én, szombaton a IX. kerületi Élesztőházban. ","shortLead":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én...","id":"20190425_Minden_ami_zold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d97c2-3693-4ed1-83a0-6aedab1fc75c","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Minden_ami_zold","timestamp":"2019. április. 25. 19:13","title":"Minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","shortLead":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","id":"20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa15b173-fddf-42d6-b5bc-d06c7ff94c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","timestamp":"2019. április. 25. 16:50","title":"Nem volt partnere, a nagyapja kísérte el a szalagavató bálba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","shortLead":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","id":"20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2341-b22d-4bf7-a784-b880cef20644","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","timestamp":"2019. április. 24. 14:59","title":"Fákat vágnak ki Budapesten, de csak azokat, amik balesetveszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.\r

\r

","shortLead":"Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.\r

\r

","id":"20190424_Egyre_dagad_az_ukrajnaimagyar_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7006cb9-9550-48d8-b362-9d456e82d384","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Egyre_dagad_az_ukrajnaimagyar_botrany","timestamp":"2019. április. 24. 06:41","title":"Egyre dagad az ukrajnai-magyar botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","shortLead":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","id":"20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36e22b0-2b5a-4a75-8ae6-a0bbc58b8eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","timestamp":"2019. április. 24. 10:44","title":"A Bosszúállók színészei is örök nyomot hagytak a hollywoodi cementben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","shortLead":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","id":"20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c7c92b-749e-4f2c-8c12-bee56deaac50","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","timestamp":"2019. április. 25. 10:32","title":"Elébe megy az újabb sztrájknak az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]