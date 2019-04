Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","shortLead":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","id":"20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904a46e-b606-404f-b63e-ffc37cf7a23e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","timestamp":"2019. április. 25. 07:24","title":"Pont háromszáz éve jelent meg a világ egyik legismertebb könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet másképp látja.","shortLead":"A szakszervezet másképp látja.","id":"20190426_Miniszterelnokseg_Nem_gond_hogy_ezrek_hagyjak_el_a_kozigazgatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f51e283-ac92-4949-a2d5-7372a3b74ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Miniszterelnokseg_Nem_gond_hogy_ezrek_hagyjak_el_a_kozigazgatast","timestamp":"2019. április. 26. 10:22","title":"Miniszterelnökség: Nem gond, hogy ezrek hagyják el a közigazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc86161-da6c-4e49-88de-4df78d218de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","timestamp":"2019. április. 26. 14:45","title":"Marabu FékNyúz: Plakátfóbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","id":"20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed063b8e-daa8-4532-9803-f65210672853","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 26. 11:16","title":"Kómába esett John Singleton amerikai filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40114158-5a4f-4bc7-bd6b-9bc14e37a71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt telefonálni az autós, de amikor visszatért volna a forgalomba, már nem volt sajnos ennyire körültekintő. ","shortLead":"Félreállt telefonálni az autós, de amikor visszatért volna a forgalomba, már nem volt sajnos ennyire körültekintő. ","id":"20190425_motoros_halalos_baleset_fonyod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40114158-5a4f-4bc7-bd6b-9bc14e37a71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe694ac-cfa9-4366-a73c-759e6159a842","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_motoros_halalos_baleset_fonyod","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Nem vette észre az idős sofőr a motorost – halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 végén alapított, mindössze két fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","shortLead":"A 2017 végén alapított, mindössze két fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","id":"20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347e9abe-3e75-42db-a3ed-3fbe0203bdea","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 26. 16:45","title":"Index: Mészáros Lőrinc cége építheti a Budapest-Belgrád vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]