Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","shortLead":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","id":"20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f62631-9e4f-4045-94cd-48d74a4d86cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 16:03","title":"Különleges kamerát kap a Huawei érkező új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","shortLead":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","id":"20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095db1c-1b18-4c01-b011-cde918622bd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","timestamp":"2019. április. 30. 13:39","title":"Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei kisvárosban jóval az átlag feletti arányban születnek gyerekek. Mindez nem igaz. De vannak Magyarországon olyan települések, ahol valóban kiugró mértékű, ötszörös-hatszoros a születési arány. Ez a baby boom azonban sokkal szomorúbb történet.","shortLead":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk...","id":"20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afae7ebe-683e-43d5-91c0-3dbc9bb8d05a","keywords":null,"link":"/elet/20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","timestamp":"2019. április. 29. 16:00","title":"A lébényi baby boom csak politikai PR volt, de hol születik valóban sok gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","shortLead":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","id":"20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab8f037-edf5-429d-bb36-77007619a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","timestamp":"2019. április. 29. 13:11","title":"Húsz hektáron lángolt a Százholdas pagony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-ellenes kampányplakátokat A plakátokat megrendelő helyi civil szervezet, amelynek elnöke a Fidesz kampányfőnöke, feljelentést tett. ","shortLead":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték...","id":"20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1f5b9-e9d7-4955-a58e-2665b65c71fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 29. 13:04","title":"Most meg plakátháború tört ki Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy SD-kártyás tárolással kapcsolatban.","shortLead":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy...","id":"20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26b976-3c94-4cf1-af03-83a3f8d3a9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","timestamp":"2019. április. 30. 09:03","title":"Gondban lesz a számítógépe a nagy Windows-frissítéssel, ha pendrive vagy SD-kártya van bedugva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés határterületein dolgozik, hanem kifejezetten boldog is vele. ","shortLead":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés...","id":"20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e641b852-5b28-491a-836a-4780e6f9ecf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","timestamp":"2019. április. 28. 19:00","title":"Akinek a barbecue a legfontosabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]