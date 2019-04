Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","shortLead":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","id":"20190428_mls_nemeth_krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55163b6-bbce-4877-8587-1dbbbfdf3a91","keywords":null,"link":"/sport/20190428_mls_nemeth_krisztian","timestamp":"2019. április. 28. 14:05","title":"Kettőt lőtt volt csapatának Németh Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kerékpárost sodort el egy karambolozó autó Szegeden, a nő életét vesztette.\r

