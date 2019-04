Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","id":"20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abbc51-836d-434b-b9a7-888c45c14ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 19:42","title":"Eltűnt a 15 éves Abd-Alkafe Leila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","shortLead":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","id":"20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5adf5c-4860-4080-b564-f4d2d2802846","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 17:37","title":"Mészáros gyerekeinek cégéhez került az Alcsútdobozra tervezett szállodás cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-ellenes kampányplakátokat A plakátokat megrendelő helyi civil szervezet, amelynek elnöke a Fidesz kampányfőnöke, feljelentést tett. ","shortLead":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték...","id":"20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1f5b9-e9d7-4955-a58e-2665b65c71fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 29. 13:04","title":"Most meg plakátháború tört ki Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos ihletforrásként jelennek majd meg a több mint 50 kiállító étterem tányérjain.","shortLead":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos...","id":"20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ca77f-fe09-4eae-90f6-9c5acebc7602","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","timestamp":"2019. április. 30. 09:31","title":"Május közepén nyit a gasztronómia Sziget Fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új zónabérletet is bevezetnek.","shortLead":"Új zónabérletet is bevezetnek.","id":"20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82197323-b79a-4b66-9db6-12001e750bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","timestamp":"2019. április. 30. 14:54","title":"Sűrűbben járnak május közepétől a buszok az agglomerációból Budára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i Cosme étterem konyhafőnőke, akinek az Elit Vodka World's Best Female Chef 2019 díjat ítélték oda. ","shortLead":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i...","id":"20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490d8a7-1522-4f58-b111-742d002ad887","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","timestamp":"2019. április. 30. 10:05","title":"Kiderült, ki az idén a világ legjobb női séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a23f783-6518-4c62-a397-fd33d68de648","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","timestamp":"2019. április. 30. 17:59","title":"Ha mindig tudni akarta, hogyan készült Rogán Cecília óriásplakátja, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is rekordokat döntögethet a sorozat. Ezúttal Twitteren történt rekorddöntés.","shortLead":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is...","id":"20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b04652d-792f-4c5a-bb58-1918a4699a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","timestamp":"2019. április. 30. 08:33","title":"Újabb rekordot döntött meg a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]