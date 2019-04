Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát.","shortLead":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott...","id":"20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174998b-5411-4a8c-b451-96122507d0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","timestamp":"2019. április. 24. 13:03","title":"Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni a nyaralásból.","shortLead":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni...","id":"20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a8d17c-4ca1-470b-a9ab-78b40685e329","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","timestamp":"2019. április. 24. 09:57","title":"Rákóczi Feri a Srí Lanka-i terror után: Nem ez lesz életünk legvidámabb nyaralása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért az felfüggesztette az utalásokat. A helyi portálok azt írják, hogy a bérek kifizetése is veszélybe került, Márki-Zay Péter szerint viszont senki nem marad fizetés nélkül.","shortLead":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért...","id":"20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157c00-3ec2-4ee7-a09f-32b8994ec4ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 24. 14:35","title":"Nem utal az Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. április. 24. 07:30","title":"Lehet, hogy ez már a kiégés? 10 jel, amiből most kiderítheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten tanult énekelni, és világhírű operaénekes lett, miközben egy ritka és halálos betegséggel küzdött.","shortLead":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten...","id":"20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1222deca-6d98-4221-968c-1adc7b52ef25","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Lenyűgöző életpéldát hagyott ránk örökül a magyar származású operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","shortLead":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","id":"20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de444d-59f4-4777-a0e3-2bc6f0542d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Halálos baleset az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek a bűnüldözők.\r

\r

","shortLead":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek...","id":"20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b880420-7c40-47ed-98ce-66763dfd60c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","timestamp":"2019. április. 24. 09:45","title":"Félt az erőszakos férjétől, a rendőrök elvitték a férfi fegyvereit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek eredményét Vargha Márta biológus ismertette a tudomany.hu-n. ","shortLead":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek...","id":"20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82abb57f-837f-4f6f-9558-ea1682a483b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","timestamp":"2019. április. 25. 12:33","title":"Megnyugodhat, semmi gond a magyar ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]