[{"available":true,"c_guid":"5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i Cosme étterem konyhafőnőke, akinek az Elit Vodka World's Best Female Chef 2019 díjat ítélték oda. ","shortLead":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i...","id":"20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490d8a7-1522-4f58-b111-742d002ad887","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","timestamp":"2019. április. 30. 10:05","title":"Kiderült, ki az idén a világ legjobb női séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai filmrendező agyvérzést kapott, múlt héten kómába esett. 51 éves volt.","shortLead":"Az amerikai filmrendező agyvérzést kapott, múlt héten kómába esett. 51 éves volt.","id":"20190430_Meghalt_John_Singleton_filmrendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c27f71-307e-4ed3-a697-605cf77e0b50","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Meghalt_John_Singleton_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 30. 08:49","title":"Meghalt John Singleton filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","shortLead":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","id":"20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d95ce-97bf-4118-bd0c-270fbe9d9f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. április. 30. 09:07","title":"KSH: Közel 346 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A webkamerák pedig rögzítették is az eseményt. ","shortLead":"A webkamerák pedig rögzítették is az eseményt. ","id":"20190430_Golyafioka_bekamerazott_feszek_Gemenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de23cf6-8a63-45f4-a60a-a24957fa2bac","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Golyafioka_bekamerazott_feszek_Gemenc","timestamp":"2019. április. 30. 17:33","title":"Kikelt az első gólyafióka a bekamerázott gemenci fészekben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","shortLead":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","id":"20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c918dd5-0e78-43f5-aa26-5ba5e120b48e","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","timestamp":"2019. április. 30. 06:21","title":"Timmermans leidiótázta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válaszokat pedig nyereménnyel díjazza.","shortLead":"A válaszokat pedig nyereménnyel díjazza.","id":"20190430_Europa_azt_kerdezi_milyen_legyen_a_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2c82f2-4fd0-42bb-a33f-b5bddcb0c163","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Europa_azt_kerdezi_milyen_legyen_a_jovoje","timestamp":"2019. április. 30. 11:57","title":"Európa azt kérdezi, milyen legyen a jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","id":"20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d11f04-404a-4f19-900b-0b879a1b2ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","timestamp":"2019. május. 01. 11:31","title":"Most fognak csak vádat emelni a 8 éves kislányt megölő fiúval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","shortLead":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","id":"20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d85f7-f028-4466-98be-fd95c8b34572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","timestamp":"2019. május. 01. 07:03","title":"A munka ünnepe 2019: ezzel tiszteleg ma a Google a kétkezi munkások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]