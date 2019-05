Haszonállat-szépségverseny: megválasztják az Alföld legszebb tehenét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körbedicsérték egymás határvédelmét.","shortLead":"Körbedicsérték egymás határvédelmét.","id":"20190502_Nagy_egyetertesben_migransozott_Salvini_Pinter_Sandorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bc2209-7060-494e-947b-929c790281b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Nagy_egyetertesben_migransozott_Salvini_Pinter_Sandorral","timestamp":"2019. május. 02. 17:15","title":"Nagy egyetértésben migránsozott Salvini Pintér Sándorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb07329-677e-4f65-9ac2-25fecb24a72c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb07329-677e-4f65-9ac2-25fecb24a72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2019. május. 02. 10:30","title":"\"A férfiak nem mennek el vizsgálatra\" - Empátiával és türelemmel a prosztatagyulladás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","shortLead":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","id":"20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc5fa8-ef7f-4a4b-bd62-e5200a62730b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","timestamp":"2019. május. 02. 20:49","title":"Újra megbüntették a TV2-t, mert túl sok hír szólt a Fidesz kampányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","shortLead":"Az autójában és a vérében is volt kábítószer. ","id":"20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f0bc06-b8f6-48fc-b9b8-0ea890ac31ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Megijedt_a_rendoroktol_egy_gyar_tetejen_probalt_elbujni_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. május. 02. 07:53","title":"Megijedt a rendőröktől, egy gyár tetején próbált elbújni egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","shortLead":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","id":"20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5711410-93d2-40aa-9af2-f2e783255dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","timestamp":"2019. május. 01. 18:42","title":"Harminc cápa pusztult el egy francia akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","shortLead":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","id":"20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b960d2-d10c-4df5-8dfc-a2de907ec797","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. május. 02. 19:05","title":"Tovább nőtt a christchurchi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ddbde-4637-46ee-9f69-fe35cdfd3c27","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","timestamp":"2019. május. 02. 05:23","title":"Zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]