[{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.","shortLead":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah...","id":"20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c7c0e-a78c-44a4-b27a-becb194b5e65","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","timestamp":"2019. május. 05. 17:52","title":"Jégkorong – Kazahsztán-Magyarország 3-1, a magyar csapat maradt a divízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának befektetései az első negyedévben, különösen a technológiai ágazat cégeinek papírjai hoztak nagy nyereséget.","shortLead":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának...","id":"20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317e604b-6c07-45f6-90e0-19249a04d404","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","timestamp":"2019. május. 05. 13:15","title":"Az ezer milliárd dolláros norvég nyugdíjalap rekordnyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja alkalmából - közölte Gryllus Dániel, az együttes tagja.","shortLead":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja...","id":"20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91eb51-9319-43bd-84d2-ca462828dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes a budapesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54fb1ce-5b09-4c42-a685-7d8aa1ff9904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtalálták Londonban az „Elefántemberként” híressé vált angol férfi, Joseph Merrick jelöletlen sírját. 