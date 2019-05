Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ca6a94f-2904-4c98-bc87-4ec207c785fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Angol házidöntő lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a londoniak a Liverpooléhoz hasonló őrült meccsen kiejtették az Ajaxot. A Spurs a sírból hozta vissza a párharcot, ugyanis a szünetig kétgólos hátrányba került, de a második félidőben fordított Lucas Moura mesterhármasával. A brazil a továbbjutást érő találatot a 96. percben szerezte.","shortLead":"Angol házidöntő lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a londoniak a Liverpooléhoz hasonló őrült meccsen...","id":"20190509_ajax_tottenham_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca6a94f-2904-4c98-bc87-4ec207c785fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f4cc30-0110-4335-97e7-35493bd7b74c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_ajax_tottenham_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 09. 05:36","title":"A 96. percben sokkolt, BL-döntős a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","shortLead":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","id":"20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998b5b6-8739-48dd-b038-2fec0f74ebda","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","timestamp":"2019. május. 08. 12:07","title":"Charlize Theront alaposan kiakasztották, mikor szerepet ajánlottak neki a Wonder Womanben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a szokásos éves fejlesztői konferenciáján árulta el, jelenleg hogyan teljesítenek az egyes Andriod-verziók.","shortLead":"A Google a szokásos éves fejlesztői konferenciáján árulta el, jelenleg hogyan teljesítenek az egyes Andriod-verziók.","id":"20190508_google_android_pie_okostelefon_operacios_rendszer_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db697512-1cbc-45b7-bd3e-9f93cc2f3e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_android_pie_okostelefon_operacios_rendszer_nepszerusege","timestamp":"2019. május. 08. 14:03","title":"Bejött a felhasználóknak a tavaly bemutatott Android, de még így sem ez a legnépszerűbb verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","shortLead":"Nagy mázlija volt a teherautó mellett haladó autósnak.","id":"20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5c06ddc-be7c-4e3c-a63a-b43d692f120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223e8f-9d46-42d4-b0a5-d907df7f6e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_defekt_kamion_M3_autos_video","timestamp":"2019. május. 09. 14:19","title":"Videón, ahogy szétrobban egy kamion kereke az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó, ha egy bejegyzését szerinte jogtalanul törölték. De nem ez lesz az egyetlen változás a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó...","id":"20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93060d1-d426-49cb-be7c-6a1614c5a960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","timestamp":"2019. május. 07. 19:33","title":"Harcba indul az Instagram az álhírek ellen, de a felhasználók is kapnak majd egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","shortLead":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","id":"20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34f525-bfdd-4bf6-a8c9-978e606d1a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Nagyszeben: Orbán Viktor is hitet tett a jogállamiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat az amerikaiakkal, de Trump Twitter-üzenete miatt erre csak csütörtökön kerül sor – írja a Global Times Pekingben.","shortLead":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat...","id":"20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cafcd2a-adcb-4cbb-99d1-bba3ea3d374b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","timestamp":"2019. május. 08. 14:05","title":"Kiderült, hogy miért rágott be Trump megint a kínaiakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]