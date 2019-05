Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59497686-76ee-4e28-b05e-90d051bcb9f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után érkeznek Magyarországra a katolikus papok Nigériából, Kenyából, Kongóból a missziós területté vált Magyarországra, ahol nincs elég pap. Ráadásul a \"kereszténység\" sokak számára csak kulturális hagyomány, vagy, ami ennél is rosszabb, politikai jelszó csupán - írja az e heti HVG.



","shortLead":"Egymás után érkeznek Magyarországra a katolikus papok Nigériából, Kenyából, Kongóból a missziós területté vált...","id":"20190509_A_magyar_katolikus_egyhaz_tart_karokkal_fogadja_a_gazdasagi_migrans_papokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59497686-76ee-4e28-b05e-90d051bcb9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e5d622-6df9-44a7-8dcc-3010300f1462","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_A_magyar_katolikus_egyhaz_tart_karokkal_fogadja_a_gazdasagi_migrans_papokat","timestamp":"2019. május. 09. 12:13","title":"A magyar katolikus egyház tárt karokkal fogadja az Afrikából érkező papokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közelálló személyek befolyásolni kívánták a szerdai dél-afrikai parlamenti választás kimenetelét, és azon dolgoztak, hogy javítsák a kormányzó ANC eredményét. Erről a The Guardian számolt be, helyi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közelálló személyek befolyásolni kívánták a szerdai dél-afrikai parlamenti...","id":"20190508_Az_oroszok_DelAfrikaban_is_befolyasolni_akartak_a_valasztas_kimenetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7376b-a060-4627-8cd2-203182565f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Az_oroszok_DelAfrikaban_is_befolyasolni_akartak_a_valasztas_kimenetelet","timestamp":"2019. május. 08. 20:26","title":"Az oroszok Dél-Afrikában is befolyásolni akarták a választás kimenetelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet, hogy megvizsgálja, hol is tart. A robotból, aki nemrég még mindent az úszásban kitűzött céljainak rendelt alá, mostanra a munka és a magánélet egyensúlyát kereső sportoló lett, aki a jövő évi tokiói olimpia után sem tervez felhagyni a versenyzéssel.","shortLead":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet...","id":"20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77ad66-b968-404b-9e58-77eaac26713b","keywords":null,"link":"/sport/20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. május. 08. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Most már magammal is kezdek jóban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","shortLead":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","id":"20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc05f16-a988-4f11-8092-09485a47b0c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","timestamp":"2019. május. 09. 20:55","title":"Kukacok voltak a kerepesi iskolások ebédjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","shortLead":"A Tottenham a 96. percben szerzett góllal jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája madridi döntőjébe.","id":"20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f100a7c4-efd1-4966-ad73-387e7d41ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c546cb-b9bf-4b22-8761-3624df17b12a","keywords":null,"link":"/sport/20190509_mauricio_pochettino_erik_ten_hag_bajnokok_ligaja_elodonto_ajax_tottenham","timestamp":"2019. május. 09. 12:11","title":"Pochettinónak a szava is elállt attól, amit a csapata véghez vitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul többször elájult, és a szíve is rossz.","shortLead":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul...","id":"20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2acc2-bc45-4dd6-b2a0-fda5e7552605","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","timestamp":"2019. május. 09. 11:42","title":"Bíró Ica: \"Néha arra gondolok, jobb lenne végleg elaludni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]