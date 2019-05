Tíz politikus, kormányzati ember és szakértő szerint nem



A Reuters által megkérdezett amerikaiak, akik jól ismerik a fentanil kereskedés múltját, egyöntetűen állítják: Kína csakis akkor tesz meg valamit, hogyha az az érdekében áll. Már az Obama-kormányzat idejében tett ígéreteket fentanil ügyben, de ezekből nem lett semmi. A fentanil ugyanis túlságosan jó üzlet az óceán mindkét partján.



Trump lesújtott



Hiába érkezett Washingtonba Liu Ho miniszterelnök-helyettes, az amerikai szankciók érvénybe léptek: 200 milliárd értékű kínai import 25%-os büntető vámot kap. Ez már húsbavágó döntés – nyilatkoztak egyöntetűen a South China Morning Post által megkérdezett vállalkozók Hongkongban. A ruházati ipar kitelepülése, amely már különben is megkezdődött Kínából, így rendkívüli mértékben felgyorsulhat. Persze a vállalkozók rámutattak arra is, hogy az alapanyag továbbra is kínai maradhat. Ezért meg kell fontolni a kitelepülést, hiszen a szállítási költségek és a csúszó határidők miatt lehet, hogy még 25%-os büntető vámmal is megéri Kínában gyártani a ruhaneműket.



A Mennyei Birodalom visszavág, ha tud



A Global Times ellencsapással fenyeget a szankciók miatt, de ezeket nem részletezi. Pekingben nyilvánvalóan megvárják Liu Ho miniszterelnök-helyettes tárgyalásainak a végét. A Harvard egyetemen doktorátust szerzett kínai főmandarin mindössze 90 percet töltött Robert Lightizer irodájában, vagyis nem került sor a szokásos maratoni tárgyalásokra. Ezek után szinte mindenki biztosra veszi: Trump elnök és Hszi Csin-ping telefonbeszélgetése vezethet csak ki a zsákutcából. „ Csodaszép levelet kaptam Hszi Csin-ping elnöktől” – jelezte a Twitteren Trump, mielőtt bevezette volna az újabb immár húsbavágó szankciókat.



Nincs egyezség a szellemi tulajdon védelméről



Trump elnöknél ez csapta ki a biztosítékot – ezt írta korábban exkluzív anyagában a Reuters. A kínaiak köntörfalaznak. Csak azt ismételgetik: félúton kell találkoznunk! Vagyis ragaszkodnak ahhoz, hogy az USA ismerje el Kína egyenjogúságát. Hszi Csin-ping elnök ezt a kívánságát már Hangcsouban, az első Kínában megtartott G20 csúcson megfogalmazta. Az amerikaiak mosolyogva fogadták a bejelentést, de eszük ágában sincsen a vezető szerepet megosztani a globális gazdaságban. Ha viszont nem lesz egyezség, akkor Peking sem fárasztja magát azzal, hogy fentanil ügyben az USA kedvében járjon: nem véletlenül mondta azt a kínai külügyminisztérium szóvivője, hogy a fentanil az önök problémája, nem a miénk.