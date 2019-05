Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába varrták. Ennél azonban fontosabb dolgok is történtek: bemutatkozott Mészáros Lőrinc új agrárvállalata, amely a Csányi-birodalom nyomába eredt. Új korszak kezdődött. ","shortLead":"Nem ment el az agrárminiszter a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági kiállításra, a távolmaradást Márki-Zay Péter nyakába...","id":"20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88900856-ae26-4a4d-925d-a7bd2aeae342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7addb89a-0c06-4a9c-b55d-ecde1fb07357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_markizay_peter_agrarium_hodmezovasarhely_kiallitas_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_lazar_janos","timestamp":"2019. május. 11. 11:00","title":"Agrárbéke: a NER nagygazdái Márki-Zayt is elviselték a haszonállatok szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240837af-c6b2-4f6c-a259-4678aef599fc","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ravaszdi_Pomazon__kivetelesen_nem_politikai_hirrol_van_szo","timestamp":"2019. május. 10. 16:20","title":"Ravaszdi Pomázon – kivételesen nem politikai hírről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még visszamehet a börtönbe, ha nem tanúskodik Assange ügyében.","shortLead":"Még visszamehet a börtönbe, ha nem tanúskodik Assange ügyében.","id":"20190510_Elengedtek_Chelsea_Manninget_a_Wikileaks_informatorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c32d3b5-1e48-4db2-b2f1-18599a4417ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Elengedtek_Chelsea_Manninget_a_Wikileaks_informatorat","timestamp":"2019. május. 10. 08:40","title":"Elengedték Chelsea Manninget, a Wikileaks informátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53747cce-b5bb-42eb-b875-a675e8106380","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","timestamp":"2019. május. 10. 09:53","title":"Itt van Madonna harmadik beharangozó dala az új albumhoz (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is kezdett. ","shortLead":"Orbán az EU-s elfoglaltságai miatt most nem adott interjút a Kossuth rádióban, helyette Szijjártó Péter ment be. Rá is...","id":"20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eaa92e-b208-4a5b-acac-751d4ef65501","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_szijjarto_peter_kossuth_radio_frans_timmermans","timestamp":"2019. május. 10. 10:09","title":"Szijjártó: Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1846 kerékpárja és 143 gyűjtőpontja van a kerékpármegosztó szolgáltatásnak. ","shortLead":"Már 1846 kerékpárja és 143 gyűjtőpontja van a kerékpármegosztó szolgáltatásnak. ","id":"20190510_300_bringaval_es_uj_gyujtopontokkal_bovult_a_Bubi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f6c325-8e70-4eb7-804d-2a8255c5444b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_300_bringaval_es_uj_gyujtopontokkal_bovult_a_Bubi","timestamp":"2019. május. 10. 17:09","title":"300 bringával és új gyűjtőpontokkal bővült a Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pap Balázst vissza kell venni korábbi állásába, ki kell fizetni elmaradt munkabérét ,és sérelemdíjat is kapott. ","shortLead":"Pap Balázst vissza kell venni korábbi állásába, ki kell fizetni elmaradt munkabérét ,és sérelemdíjat is kapott. ","id":"20190510_Pert_nyert_az_ugyesz_akit_Facebookposztjai_miatt_rugtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d96d5df-b50e-4872-9d61-963455a9f3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Pert_nyert_az_ugyesz_akit_Facebookposztjai_miatt_rugtak_ki","timestamp":"2019. május. 10. 14:58","title":"Pert nyert az ügyész, akit Facebook-posztjai miatt rúgtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]