[{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","shortLead":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","id":"20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078262c-c682-4130-a77c-f53a43cd4e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","timestamp":"2019. május. 15. 08:14","title":"Hoppál Péter egy kommentelő troll szintjén gúnyolódott a Washingtonba hívott ellenzékieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","shortLead":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","id":"20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee4fb8-63b7-46c4-a77f-dc46721c8a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","timestamp":"2019. május. 15. 11:07","title":"Brexit: Itt az új határidő, most júniusi kilépés a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel ezelőtt emlékezetes pusztítást végrehajtó WannaCry zsarolóvírushoz hasonló fenyegetéshez vezethet.","shortLead":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel...","id":"20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd975b-e0a8-4a86-b66e-5e4923a5576f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","timestamp":"2019. május. 16. 08:03","title":"Kritikus rést találtak a Windowsban, azonnal frissítsen, ha 7-es vagy XP van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","shortLead":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","id":"20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36987d3b-caee-4b52-af96-e2329facff0c","keywords":null,"link":"/elet/20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","timestamp":"2019. május. 16. 06:33","title":"Aláírták az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","shortLead":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","id":"20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c4eff9-c4aa-4842-94a7-f949dd4a44c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 15. 10:45","title":"Tizenöt évet is kaphat, miután egy talált telefon miatt késelt a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","shortLead":"Marad a takarékláng, érdemi javulás nem várható az ágazatban.","id":"20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81eae35-7c03-4bef-9e46-20b243bb7d03","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_szanna_tobbet_a_kormany_jovore_az_egeszsegugyre","timestamp":"2019. május. 16. 05:28","title":"Alig szánna többet a kormány jövőre az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]