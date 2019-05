Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel a kormánypártok nem mentek el, határozatképtelenség lett az ülés. A Fidesz szerint csak akciózott az ellenzék.","shortLead":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel...","id":"20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177f9daa-0e58-4f60-8a95-2923ff8441ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","timestamp":"2019. május. 17. 09:52","title":"A Fidesz nem ment el, határozatképtelen lett a kilakoltatások ügyében összehívott parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője, Krzysztof Zanussi.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa283d3-6d7f-4230-bc40-188db35d5de4","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"„Ma a populizmus ördöge kísért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","shortLead":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","id":"20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8be23aa-1ab8-4505-a0a3-e1722fe4dcb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","timestamp":"2019. május. 18. 08:29","title":"Magyar virtus: eladó egy billenőplatós Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint az utasoknak is jobban oda kell figyelniük egymásra ilyen helyzetben.","shortLead":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint...","id":"20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b23abb-d865-42db-b20d-84809336d2cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","timestamp":"2019. május. 16. 18:08","title":"Nem várta meg a villamosvezető, hogy a két gyerek után az anyjuk is felszálljon, elindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Partnerségre lép egymással a konzolpiac két nagy riválisa, a Sony és a Microsoft. A cél: jobb felhőszolgáltatások működtetése. ","shortLead":"Partnerségre lép egymással a konzolpiac két nagy riválisa, a Sony és a Microsoft. A cél: jobb felhőszolgáltatások...","id":"20190517_satya_nadella_josida_kenicsiro_sony_microsoft_konzol_egyuttmukodes_felhoszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0ba0b-53e3-4ab9-a058-a3f19a1cb76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_satya_nadella_josida_kenicsiro_sony_microsoft_konzol_egyuttmukodes_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 17. 18:35","title":"Meglepő együttműködést jelentett be a Sony és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok riporterét, amikor az kérdezett tőle. ","shortLead":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok...","id":"20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabed794-5cd8-49c8-9cef-d5f627b652d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","timestamp":"2019. május. 17. 19:13","title":"Leordította a Pesti Srácok riporterét az MSZP alelnöke a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" Érdekes fotó került elő. ","shortLead":" Érdekes fotó került elő. ","id":"20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8085293e-99c0-4c51-8bfb-be15e3399be6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 17. 11:48","title":"Ingerszegény játszóteret fotóztak a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","shortLead":"Az izraeli férfi ennek ellenére akár öt év börtönt is kaphat. ","id":"20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c65ed4f-b2a4-491b-9ef3-75aa9a6d193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba02d7-39d4-484c-9095-c3dc0ca97006","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_lengyelorszag_tel_aviv_nagykovet","timestamp":"2019. május. 16. 21:22","title":"Nem tudta, hogy Lengyelország tel-avivi nagykövetét köpi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]