[{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","shortLead":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","id":"20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f88ac-6cbc-4533-a1c9-1ca9dcf12805","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","timestamp":"2019. május. 24. 14:28","title":"A Centrál Színház a legnagyobb vesztese a kultúrtao eltörlésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készülnek az új, 1,2 literes turbó benzines motorok gyártására.","shortLead":"Készülnek az új, 1,2 literes turbó benzines motorok gyártására.","id":"20190524_szentgotthard_motorgyar_psa_opel_benzinmotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fa21ac-12ab-48c9-a067-7ac96f499899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_szentgotthard_motorgyar_psa_opel_benzinmotor","timestamp":"2019. május. 24. 14:25","title":"A francia anyacég legfontosabb motorját gyártják majd Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09665ca6-d76e-4895-814e-22c9308fdd8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy megérkezik a meleg idő, az irodákban bekapcsolják a légkondit – a női alkalmazottak pedig fázni kezdenek. Mint kiderült, nem ok nélkül.","shortLead":"Ahogy megérkezik a meleg idő, az irodákban bekapcsolják a légkondit – a női alkalmazottak pedig fázni kezdenek. Mint...","id":"20190524_A_noknek_igazuk_van_amikor_a_hideg_irodakra_panaszkodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09665ca6-d76e-4895-814e-22c9308fdd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca16941-bd06-4224-a389-a547fa22d891","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_noknek_igazuk_van_amikor_a_hideg_irodakra_panaszkodnak","timestamp":"2019. május. 24. 07:24","title":"A nőknek igazuk van, amikor a hideg irodákra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","shortLead":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","id":"20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160467e-36b0-40ae-a5e1-8f73ec036edc","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"A világ még nem ért véget – itt az új Terminátor-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","shortLead":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","id":"20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3eecb2-fd40-4afe-9234-e2e42a871c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","timestamp":"2019. május. 24. 06:00","title":"A NER-közeli cégeket és termékeiket listázó appot mutatott be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani Orbán Viktor washingtoni látogatásának. Anne Applebaum világhírű amerikai történész-publicista a hvg.hu-val osztotta meg az EP-választásokkal és az európai politikai irányzatokkal kapcsolatos gondolatait, mielőtt Emmanuel Macron francia államfő meghívására a párizsi Élysée-palotában beszélt volna erről.","shortLead":"Nem érti, miért nem zavarja a magyar választókat az országot behálózó korrupció, és úgy látja, nem kell különösebb...","id":"20190523_Anne_Applebaum_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec817e92-048b-4c89-8f38-6c3b129ada90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ce4450-6621-474d-926e-be3b1bffd946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Anne_Applebaum_interju","timestamp":"2019. május. 23. 06:30","title":"Anne Applebaum: Az európai szélsőjobb valódi célja a lopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a96d551-2116-4706-8ba0-b461cc54ffeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten tanácskozott Li Csan-suval, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökével.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten tanácskozott Li Csan-suval, a Kínai Népköztársaság Országos Népi...","id":"20190523_Orban_nagy_hive_a_kinai_elnok_tervenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a96d551-2116-4706-8ba0-b461cc54ffeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9036f-e3ee-416e-8cd2-5f4e8bdac33f","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Orban_nagy_hive_a_kinai_elnok_tervenek","timestamp":"2019. május. 23. 16:53","title":"Orbán nagy híve a kínai elnök tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]