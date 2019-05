Az Egyesült Királyság felkészülhet arra, hogy akkor is kilép az EU-ból, ha arról nem sikerül elfogadtatni a megállapodást – közölte Boris Johnson. A Reuters Svájcban interjúvolta meg a volt brit külügyminisztert, miután Theresa May miniszterelnök bejelentette: június 7-én benyújtja lemondását pártjának. Később az is kiderült, hogy a Konzervatívok július-augusztusban dönthetnek May utódlásáról.

A legesélyesebb jelöltnek egyelőre Johnson tűnik – igaz, így volt ez a Brexitről döntő, 2016-os népszavazás után is. Ezért van jelentősége nyilatkozatának, amely alapján arra lehet következtetni, hogy akár a no deal Brexit sem kizárható október 31-én, amely a kilépés új, állítólag végleges dátuma.

(Reuters)