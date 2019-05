Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International Tracking Service (ITS) már több mint 13 millió dokumentumot tett közzé az interneten a nácizmus üldözötteiről, köztük koncentrációs táborokból származó iratokat, például fogolykártyákat, elhalálozási értesítőket.","shortLead":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International...","id":"20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8aa81-f5f3-4218-aadb-3f7a807dd487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","timestamp":"2019. május. 24. 14:03","title":"13 millió dokumentumot tettek közzé a nácik által meghurcoltakról a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"","category":"enesacegem","description":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","id":"20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179cabd-7ee0-4284-86c6-992ff32e7218","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","timestamp":"2019. május. 23. 14:13","title":"A diákokat és a nyugdíjasokat dolgoztatná Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint, miközben a piac az MNB jövő heti kamatdöntését várja.","shortLead":"Tovább gyengül a forint, miközben a piac az MNB jövő heti kamatdöntését várja.","id":"20190523_327_forintba_is_kerult_ma_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d401e13-2e4a-480e-85d1-dc3c4b4821c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_327_forintba_is_kerult_ma_egy_euro","timestamp":"2019. május. 23. 14:49","title":"327 forintba is került ma egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit tehetnek meg a cégvezetők a munkaidő-beosztással és a bérezéssel ilyenkor.","shortLead":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit...","id":"20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03667a05-5076-4b84-861c-a859be8b87c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","timestamp":"2019. május. 23. 15:59","title":"Sok dolgozó bukhatja a vasárnapi pótlékot a nyári szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civileket, akiket a lap \"Soros-zsoldosoknak\" nevezett, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közösen képviselte.","shortLead":"A civileket, akiket a lap \"Soros-zsoldosoknak\" nevezett, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért...","id":"20190524_figyelo_soros_lista_magyar_helsinki_bizottsag_tasz_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79521940-42ab-437c-9a89-5136f35eb5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_figyelo_soros_lista_magyar_helsinki_bizottsag_tasz_per","timestamp":"2019. május. 24. 17:16","title":"Elvesztette a Figyelő a \"Soros-lista\" miatt indult pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]