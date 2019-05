Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hoztott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett.","shortLead":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott...","id":"20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e355e2c-7599-48e6-b1f1-bcca1bf1b3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 27. 09:55","title":"Milliárdos csalásban, 66 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.","shortLead":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend...","id":"20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60c9cf-25e7-4d14-b4dc-0d2014b0358d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","timestamp":"2019. május. 26. 15:26","title":"Hétfőn nyit a rendbe tett Keleti pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. 