Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben meghalt. A boncoláson kiderült, hogy több száz zacskó kokaint nyelt le a felszállás előtt.","shortLead":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben...","id":"20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f6e9d5-9fee-4b1f-a8a2-39aa3dc8dcf2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","timestamp":"2019. május. 27. 15:23","title":"Meghalt egy japán férfi egy repülőn, majd 246 zacskó kokaint találtak a gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat szórólapokkal.","shortLead":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat...","id":"20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ebf072-7d24-4942-8c67-6bd7959a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","timestamp":"2019. május. 26. 19:05","title":"Esti meglepetéssel készült a Fidesz az autósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél 100 százalékkal emelkedett a 15 évvel ezelőtti uniós csatlakozáshoz képest. ","shortLead":"A magyarok jóléte az utolsó a visegrádi országok rangsorában. Az 1 főre jutó GDP nálunk 57, de például a lengyeleknél...","id":"20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa7e976-aed9-4df6-8aaa-188f0c60eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42e233e-1bbb-4eb2-ba5c-1a46644ee4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Magyarorszagon_elnek_a_legrosszabbul_az_emberek_a_visegradi_orszagok_kozul","timestamp":"2019. május. 26. 20:28","title":"Itthon élnek a legrosszabbul az emberek a visegrádi országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai...","id":"20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc19af-3d0f-44d2-8a45-d342290a9586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","timestamp":"2019. május. 27. 00:00","title":"Weber megüzente: az Európai Néppárt megvan a Fidesz nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések \"környezeti ártalmainak csökkentésére\". ","shortLead":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós...","id":"20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5d9bf-cb74-4907-a8ae-a0b163a2d1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","timestamp":"2019. május. 27. 00:03","title":"Így nézhetnek ki az új temetők – valahol már engedélyezték az emberi komposztálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök.","shortLead":"A népszavazással felérő félidős választáson aratott elsöprő győzelemmel tovább építheti diktatórikus hatalmát Rodrigo...","id":"201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae016ca0-21ba-41a4-a122-27207665393b","keywords":null,"link":"/vilag/201921__a_dutertemagia__dinasztikus_tervek__bunteto_populizmus__a_nep_elnoke","timestamp":"2019. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen taszító Duterte politikája, a választóknak éppen ő kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És úgy általában, minden, a Fidesz európai parlamenti szereplését firtató kérdés elől. ","shortLead":"És úgy általában, minden, a Fidesz európai parlamenti szereplését firtató kérdés elől. ","id":"20190527_Orban_kitert_a_Fidesz_nepparti_jovojet_firtato_kerdesek_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2630518-d436-4a87-b537-9ded0580b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_kitert_a_Fidesz_nepparti_jovojet_firtato_kerdesek_elol","timestamp":"2019. május. 27. 14:58","title":"Orbán kitért a Fidesz néppárti jövőjét firtató kérdések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]