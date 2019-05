Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum, de a populisták mellett a zöldek és liberálisok is feljöttek. Több neves lap kiemelt figyelmet szentel Orbánnak és Salvininek, de elhangzik az is, még messze van az, hogy átvegyék Brüsszel irányítását.","shortLead":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum...","id":"20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63bfdf9-a08d-46b6-b8e6-aa86f179179a","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","timestamp":"2019. május. 27. 08:59","title":"A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba bemutatta a gyakori megszüntetési módokat.","shortLead":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba...","id":"20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f788ff4-d0e0-4771-9f68-d56bba3da9a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","timestamp":"2019. május. 28. 14:44","title":"Mikor lehet bíróságon megtámadni a munkaviszony megszüntetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen szumátrai orrszarvú, egy nőstény él már csak Malajziában, miután az utolsó hím, a 35 éves Tam hétfőn elpusztult. ","shortLead":"Mindössze egyetlen szumátrai orrszarvú, egy nőstény él már csak Malajziában, miután az utolsó hím, a 35 éves Tam hétfőn...","id":"20190527_malajazia_szumatrai_orrszarvu_tam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9c3f3-fab3-412a-874c-c2ad6eeedfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_malajazia_szumatrai_orrszarvu_tam","timestamp":"2019. május. 27. 13:33","title":"Elpusztult Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvúja, Tam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok változtatásra lesz szükség, hogy az ősszel mobilizálják a Jobbik-szimpatizánsokat, de az elnök lemondása nem téma – állítja Sneider Tamás.","shortLead":"Sok változtatásra lesz szükség, hogy az ősszel mobilizálják a Jobbik-szimpatizánsokat, de az elnök lemondása nem téma –...","id":"20190527_Nem_merult_fel_a_lemondasa__allitja_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee245ca4-cb7f-46a7-b727-f70b33ffd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Nem_merult_fel_a_lemondasa__allitja_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 17:54","title":"Nem merült fel a lemondása – állítja a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hoztott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett.","shortLead":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott...","id":"20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e355e2c-7599-48e6-b1f1-bcca1bf1b3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 27. 09:55","title":"Milliárdos csalásban, 66 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der Bellen államfő nagyon aggasztónak nevezte az akciót.","shortLead":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der...","id":"20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce86c51-c260-496c-8e1a-21c8d5544052","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","timestamp":"2019. május. 27. 19:21","title":"Antiszemita vandálok grasszálnak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét korrupció miatt.","shortLead":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata...","id":"20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df734b2-aca1-4d84-b20d-4842927204d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 13:14","title":"24 órán belül börtönbe mehet a román kormánypárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]