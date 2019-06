Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton vitte el. A párt elnöksége Jakab Pétert jelöli a helyére.","shortLead":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi...","id":"20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb939f86-30a0-404b-bb75-1464d0df0630","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 13:35","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","shortLead":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","id":"20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a08ed-e74e-45ce-beed-1611742d2518","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","timestamp":"2019. június. 03. 09:18","title":"Visszatér a mikrofonhoz az egyik legnépszerűbb rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék egy új törvénnyel.","shortLead":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék...","id":"20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50634d-113c-4c10-8434-ee02e2dd4fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","timestamp":"2019. június. 03. 09:03","title":"Ez zseniális: a Fülöp-szigeteken minden diáknak 10 fát kell elültetnie ahhoz, hogy végezzen az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","shortLead":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","id":"20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c0804-84d4-4aff-ac2b-b17dec1d0043","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 20:38","title":"Hatalmas ötszettes meccsen jutott be Stanislas Wawrinka a negyeddöntőbe a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]