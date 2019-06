Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb eszköztárral próbálja meggyőzni az otthoni használók egy részét: bőven elég lesz egy iPad a laptop helyett. A WWDC fejlesztői konferencia hétfői nyitónapján a hagyományos számítógépekre vágyóknak és iPhone-okra is több új funkciót jelentett be a vállalat.","shortLead":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e08438-7083-4e60-8e1c-646605523bf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","timestamp":"2019. június. 03. 20:33","title":"Itt az Apple várt bejelentése: megújulnak az iPhone-ok és a számítógépek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","shortLead":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","id":"20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f195b9c-2c95-4eff-96d0-2ea9b2cbf88d","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. június. 03. 17:45","title":"Leveszik Ferihegyen a reklámot, ami \"hajótörött bulira\" hívja a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autópálya Pécs felé vezető szakaszát lezárták.","id":"20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e79282-4416-471a-b497-86f0997060c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_uttest_sztrada_m6_autopalya_rendorseg_lezaras","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Úttestre zuhant egy ember az M6-oson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá módszer, hogy lecsendesítsük a családi rémálmot.","shortLead":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá...","id":"20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa8417-d52b-47a7-b4ad-815d63105765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","timestamp":"2019. június. 02. 20:15","title":"Narcisztikus a rokona? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz, kissé szokatlan megoldáshoz nyúltak. ","shortLead":"A munkakedv és a hatékonyság növelése az Amazonnak is fontos. Ki is találták, hogyan tudnák a kettőt ötvözni, igaz...","id":"20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715fec8b-1a35-4c6b-9d9b-d9324d78f76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_amazon_raktar_videojatek_munkakedv_munkatarsak_hatekonysaganak_novelese","timestamp":"2019. június. 03. 16:33","title":"Mintha videojátékban lennének, úgy dolgoznak az Amazon raktáraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]