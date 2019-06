Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány érdekes adat a monstrumról. ","shortLead":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány...","id":"20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cf05b-71eb-49ab-81f1-13bb24db0d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","timestamp":"2019. június. 05. 10:03","title":"200 tonnát is megemel az úszódaru, amivel felszínre hozzák a Hableány roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz.","shortLead":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet...","id":"20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add7e03-cae8-49e0-8327-becd77d2da5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","timestamp":"2019. június. 05. 11:03","title":"Csináltak az orvosok egy 3x2 centis pumpáló tapaszt, amit rá kell varrni a beteg szívére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte a haladás a jellemző az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is. Ezt vallja Steven Pinker, a Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora, akinek Felvilágosodás most című könyve május végén jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában. Ebből az alkalomból a szerző kedd délután tartott előadást az ELTE-n. ","shortLead":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte...","id":"20190604_steven_pinker_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e604b77-ac90-43ce-ad49-6cfb2b23f6c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190604_steven_pinker_interju","timestamp":"2019. június. 04. 20:02","title":"Steven Pinker: „A haladás nem magától történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","shortLead":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","id":"20190605_kamion_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17935603-fad5-45e2-bec8-28caacfb5aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamion_m3","timestamp":"2019. június. 05. 10:12","title":"Több képet kaptunk olvasónktól, az M3-as hídján lógó kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","shortLead":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","id":"20190605_kia_cuv_xceed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc896c3-6859-41c6-97df-cabf1754a145","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kia_cuv_xceed","timestamp":"2019. június. 05. 16:18","title":"Itt az első kép a Kia Ceed crossoverről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági programokat, és azokat teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezi.","shortLead":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági...","id":"20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d359303-c8d7-4360-8839-fa2d74c61c68","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","timestamp":"2019. június. 04. 18:57","title":"\"Ez a magyar tudomány Trianonja\" – reagáltak az MTA-dolgozók a költségvetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","shortLead":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","id":"20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fa2f9-47fa-4510-b2b5-403549de2541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","timestamp":"2019. június. 05. 15:21","title":"Terepre hangolva: itt az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fce301-7aff-40d6-ae50-84549e3968c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","timestamp":"2019. június. 04. 15:35","title":"Orbán Viktor trikóra írt alá, szelfizett, néptáncot nézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]