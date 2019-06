Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","shortLead":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38afa41-c88f-415f-87ab-5c6547cc78dc","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2019. június. 11. 22:46","title":"Nagy lépést tett az Eb felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","shortLead":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","id":"20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba117663-0e9d-4b53-9955-e568b8b93362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","timestamp":"2019. június. 11. 10:00","title":"Kizárnák a nyugdíjasokat és a fogyatékkal élőket a kedvezményes állami üdültetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","shortLead":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","id":"20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a79143-dae7-4342-ac20-29d5a9be47d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","timestamp":"2019. június. 12. 06:58","title":"Tovább keresik a Dunában a Hableány négy dél-koreai utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","shortLead":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","id":"20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d610a1f-6e5d-4d20-9de4-bfd997555706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:57","title":"Sávot zártak le a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani merjük ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, hogyan működik a testünk. Ehhez néha ugyan radikális megoldásokhoz nyúl, de a visszajelzések őt igazolják: tabudöntögető videóival és posztjaival több tízezer fiatalnak segített már ott, ahol a magyar szexuális nevelés csődöt mondott. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elárulta, mi az a termékenységtudat-oktatás, és miért fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, a szex az élet része. ","shortLead":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani...","id":"20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11199cae-203f-464d-894e-4057c2807256","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","timestamp":"2019. június. 11. 20:39","title":"„Arról ki fog beszélni a fiataloknak, hogy miért jó a szex?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]