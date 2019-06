Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben kisodródott a pályáról. ","shortLead":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben...","id":"20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47688f25-b59e-4337-97e6-a17d5200277c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","timestamp":"2019. június. 11. 09:19","title":"A tótkomlósi ralibalesetet okozó férfi személyesen kérne bocsánatot az életveszélyesen megsérült kislánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj, hogy túl sok a hajó, hanem az, hogy túl hirtelen nőtt meg a piac, sokan pedig a béreken próbálnak spórolni.","shortLead":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj...","id":"20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38bea70-309a-4506-9c12-74941e7cd19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 17:45","title":"Meddig tart, amíg az utasok újra elhiszik, hogy biztonságos a dunai sétahajózás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek ellenére sokszor éveket kell várni a szakemberekre, drágák az alapanyagok, a vállalkozók pedig a kis munkákra nem is nagyon szerződnek le. ","shortLead":"Ennek ellenére sokszor éveket kell várni a szakemberekre, drágák az alapanyagok, a vállalkozók pedig a kis munkákra nem...","id":"20190612_Harmadaval_lett_dragabb_a_lakasfelujitas_tavalyhoz_kepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e3af42-6d01-4418-95cc-106a4601a187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Harmadaval_lett_dragabb_a_lakasfelujitas_tavalyhoz_kepest","timestamp":"2019. június. 12. 09:55","title":"Harmadával lett drágább a lakásfelújítás tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer lencsét készítettek el és szállítottak ki a megrendelőknek. Hétfő délelőtt látogattunk el a nyüzsgő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, hogy megnézzük, hogyan működik a japán Hoya cég európai szuperlaboratóriumában az energiagazdálkodás, és miért van szükség arra, hogy a gyár egy századmásodpercre se maradjon áram nélkül.","shortLead":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer...","id":"20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87964f-7eaf-4a0c-86ce-91a5ca654895","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 11. 20:15","title":"Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac264e8-b838-4503-9e8b-6d4edbfca21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőmellényt viselt, sikerült kiemelni a vízből.\r

","shortLead":"Mentőmellényt viselt, sikerült kiemelni a vízből.\r

","id":"20190611_dunai_hajobaleset_hableany_kiemeles_ember_a_vizben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac264e8-b838-4503-9e8b-6d4edbfca21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0bfdab-509f-4265-83f8-cb0436218565","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_dunai_hajobaleset_hableany_kiemeles_ember_a_vizben","timestamp":"2019. június. 11. 10:14","title":"Vízbe esett egy ember a Hableány kiemelésénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","id":"20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e73082-100d-4178-83d5-c47a5c5641d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","timestamp":"2019. június. 12. 18:50","title":"Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg, amikor egy kisbusz és egy autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]