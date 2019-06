Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték, a belügyminiszter most közölte, a vádak alaptalanok.\r

\r

","shortLead":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték...","id":"20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e08f442-e15c-4b26-b161-eeb80f0d7acf","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","timestamp":"2019. június. 11. 16:57","title":"Gyorsan ejtették a vádat a megvert orosz újságíró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","shortLead":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","id":"20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee09842-c7b0-4a51-a4e6-645935e04ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","timestamp":"2019. június. 13. 08:21","title":"Kiszivárgott stúdiófotók: íme a BMW 8-as Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","id":"20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5f6d2-b8af-4b14-afe7-4a34dbe66c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 13. 07:48","title":"Nem kapták meg időben a nyári pólóikat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steven Spielberg After Dark című horrorsorozatát nem lehet majd \"védett\" módon nézni, azaz nappal, a műsor ugyanis csak éjfél után válik elérhetővé – de csak addig, míg a nap fel nem kel. ","shortLead":"Steven Spielberg After Dark című horrorsorozatát nem lehet majd \"védett\" módon nézni, azaz nappal, a műsor ugyanis csak...","id":"20190611_quibi_steven_spielberg_after_dark_sorozat_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b936aedc-b37e-4fa8-b693-2874781d66f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_quibi_steven_spielberg_after_dark_sorozat_mobiltelefon","timestamp":"2019. június. 11. 12:03","title":"Különleges sorozaton dolgozik Steven Spielberg, csak éjszaka lehet majd megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","shortLead":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","id":"20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d775a0f-8380-49b8-b4bf-29ec86d8cda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. június. 12. 19:20","title":"Felmondta a szombathelyi önkormányzattal kötött szerződését az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi szomszédságában rendezik meg. ","shortLead":"A korábbi szomszédságában rendezik meg. ","id":"20190612_Egy_kicsit_arrebb_koltozik_a_VOLT_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040ecb-11c5-4788-a680-f3b44bf23b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Egy_kicsit_arrebb_koltozik_a_VOLT_Fesztival","timestamp":"2019. június. 12. 20:19","title":"Egy kicsit odébb tartják meg az idei VOLT Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen a Hableány mentési munkálatai miatt.\r

\r

","shortLead":"Hasznos volt a Margitszigetre látogatóknak, hogy a sziget elején a mentősök és a TEK-esek fokozott számban voltak jelen...","id":"20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0981c1-badf-4644-a76c-7fa1e0af2125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb39e2-2bc0-4b26-8c3e-78f42dc96a16","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Labujjtorestol_rollerserultig__civileken_is_segitettek_a_mentok_es_TEKesek_a_Margitszigetnel","timestamp":"2019. június. 11. 17:28","title":"Lábujjtöréstől rollersérültig – civileken is segítettek a mentők és TEK-esek a Margitszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]