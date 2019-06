Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását rejtené el a nyilvánosság elől.","shortLead":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását...","id":"20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffec35ff-abff-4032-b06c-bb1490eded0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","timestamp":"2019. június. 13. 09:22","title":"Eltitkolná a kormány, kinek és mire ad 50 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]