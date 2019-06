Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","shortLead":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","id":"20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596f8524-88d0-41ce-8ed8-ab275c7ef197","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","timestamp":"2019. június. 13. 19:33","title":"Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","shortLead":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","id":"20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375a124-9479-4ee7-a4b2-102989503012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","timestamp":"2019. június. 14. 10:42","title":"Csernobil után sugárvédelmi egység őrizte Kádárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","shortLead":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","id":"20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d25f82-0b99-4e0d-9040-0b246d08157f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. június. 14. 09:25","title":"Egy év alatt 40 százalékkal nőtt a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","shortLead":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","id":"20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a0aa3-dd5a-420a-a2ca-a4b6fb108184","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","timestamp":"2019. június. 14. 07:48","title":"Korrupciót hamisítottak Fehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db60a2b-d58a-48b4-a47a-e2df415a113a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések egyik következménye az lehet, hogy megnehezítik a munkavállalók külföldre áramlását.","shortLead":"Az intézkedések egyik következménye az lehet, hogy megnehezítik a munkavállalók külföldre áramlását.","id":"20190615_Allamositasra_keszul_a_kormany_az_OKJs_vizsgaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db60a2b-d58a-48b4-a47a-e2df415a113a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db46e969-9c3e-4728-b8a2-fc26a3b3417f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Allamositasra_keszul_a_kormany_az_OKJs_vizsgaknal","timestamp":"2019. június. 15. 15:21","title":"Államosításra készül a kormány az OKJ-s vizsgáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három dél-koreai utast keresnek.","shortLead":"Még három dél-koreai utast keresnek.","id":"20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45223e02-d098-4e67-998d-6442f68d6952","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 14. 10:48","title":"Nonstop keresi a rendőrség a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]