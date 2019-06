Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","shortLead":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","id":"20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d66cd-7bf5-4c37-b8db-925b9ac23825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","timestamp":"2019. június. 18. 21:45","title":"2020-ra csődbe mehet az osztrák hadsereg a védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","id":"20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e2206e-339b-4fe9-bde9-338771f7f385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","timestamp":"2019. június. 19. 17:35","title":"Megvan, mikor érkezik a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré fogyott, halálosan kifáradt jegesmedve. A nőstény állat leginkább fekszik a földön, s néha körbeszagolgat, van-e étel a közelben.","shortLead":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré...","id":"20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc372a-c1cb-4112-b973-7135b121a77f","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","timestamp":"2019. június. 19. 11:09","title":"Éhes és kifáradt jegesmedve sétált el egészen Norilszkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Mackmyra nevű cég gondolt egyet, és a Microsoft, valamint egy finn startup segítségével megalkotta a világ első, mesterséges intelligencia által készített whiskyjét, amit mostantól bárki megkóstolhat.","shortLead":"A svéd Mackmyra nevű cég gondolt egyet, és a Microsoft, valamint egy finn startup segítségével megalkotta a világ első...","id":"20190619_mackmyra_ai_whisky_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f2f446-7078-480d-9fbc-e56558e2c992","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mackmyra_ai_whisky_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 19. 20:03","title":"Már kapható a világ első whiskyje, amit a mesterséges intelligencia készített el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített előzetese miatt. A Life TV-nek naturalisztikus jelenetek miatt kell fizetnie. ","shortLead":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített...","id":"20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bacde0-24b6-4a06-b14a-7232e89044ea","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"A meztelen Majka és Tilla miatt bírságolt a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-n kívüli országokban útlevelüket veszítő EU-s turisták bármilyen EU-tag ország nagykövetségén, konzulátusán igényelhetnek majd hazajutáshoz szükséges dokumentumot. De sajnos csak évek múlva.","shortLead":"Az EU-n kívüli országokban útlevelüket veszítő EU-s turisták bármilyen EU-tag ország nagykövetségén, konzulátusán...","id":"20190619_Oriasi_segitsegrol_dontott_az_EU_az_utleveluket_elveszto_turistaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023d26b-4e16-461e-8838-beda38e53570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Oriasi_segitsegrol_dontott_az_EU_az_utleveluket_elveszto_turistaknak","timestamp":"2019. június. 19. 09:45","title":"Óriási segítséget kapnak az útlevelüket elvesztő EU-s turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyű nyári buli a metrón.","shortLead":"Könnyű nyári buli a metrón.","id":"20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35bf6d-afc6-4451-a6ec-7fdd7d964bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2019. június. 20. 11:25","title":"Egy egész metrószerelvény utasait megénekeltette a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei-bojkottban kicsúcsosodó, a Kínával szemben hirdetett amerikai kereskedelmi háború az amúgy sem olcsó iPhone-ok árára is hatással lehet. Kérdés, megengedheti-e ezt magának az Apple.","shortLead":"A Huawei-bojkottban kicsúcsosodó, a Kínával szemben hirdetett amerikai kereskedelmi háború az amúgy sem olcsó iPhone-ok...","id":"20190619_kereskedelmi_haboru_ellatasi_lancok_athelyezese_foxconn_apple_iphone_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43072c5-393e-4213-bf5b-f0072cf81a5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_kereskedelmi_haboru_ellatasi_lancok_athelyezese_foxconn_apple_iphone_huawei","timestamp":"2019. június. 19. 10:33","title":"Drágák az iPhone-ok? Ez még semmi, hamarosan sokkal többe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]