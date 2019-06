Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyakig volt a pácban.","shortLead":"Nyakig volt a pácban.","id":"20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd25f2-d8c3-4881-a987-7aeb12b043f2","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","timestamp":"2019. június. 21. 16:09","title":"Csak altatással sikerült kimenteni ezt a szegény mókust szorult helyzetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB nevű orosz pénzügyi óriáscéggel, amely a Kreml kontrollja alatt áll, és jelenleg nyugati szankciók sújtják – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében.","shortLead":"A hamarosan Budapestre költöző, orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) évek óta szoros kapcsolatot ápol a VTB...","id":"20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82762226-714e-462d-8146-a2d8a5de43d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Direkt36_Putyinhoz_bekotott_penzugyi_oriashoz_kotodik_a_Budapestre_koltozo_bank","timestamp":"2019. június. 20. 08:06","title":"Direkt36: Putyinhoz bekötött pénzügyi óriáshoz kötődik a Budapestre költöző bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak Indiában elérhető az az új funkció, amivel jóval könnyebben lehet majd elolvasni a hozzászólásokat a YouTube androidos változatában.","shortLead":"Egyelőre csak Indiában elérhető az az új funkció, amivel jóval könnyebben lehet majd elolvasni a hozzászólásokat...","id":"20190620_youtube_hozzaszolas_komment_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b6571-76d8-4938-9ad9-eb73125b165b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_hozzaszolas_komment_applikacio","timestamp":"2019. június. 20. 18:33","title":"Bekerült egy új gomb a mobilos YouTube-ba, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést. A városi tanács most megszavazta, fizessék ki a támadóknak az általuk követelt 65 Bitcoint.","shortLead":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést...","id":"20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089719e-0bfd-4b81-a1f4-638b71381aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","timestamp":"2019. június. 20. 16:33","title":"170 millió forintnyi Bitcoint fizethet egy amerikai város a hackereknek, hogy visszakapják a rendszereiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","shortLead":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","id":"20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c675905-b17d-4552-a2fd-a62103c31592","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","timestamp":"2019. június. 20. 10:52","title":"Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garzonlakásban. ","shortLead":"Egy garzonlakásban. ","id":"20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cdeb1b4-cd1b-4417-bcb0-4d270920321f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c26a58c-1455-4b17-8543-2e232ddb273c","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Eldurvult_hazibuli_rendorseg_lo","timestamp":"2019. június. 20. 19:25","title":"Eldurvult házibulihoz hívták ki a rendőrséget, akik találtak egy lovat a negyediken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","shortLead":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","id":"20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3904ade6-8713-4f03-8b4e-f99ceed0be31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 21. 12:02","title":"Negyvenmillió forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","shortLead":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","id":"20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d4b7d-d59f-4118-b74b-ba0f023afd26","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Egyre biztosabb, hogy Boris Johnson lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]