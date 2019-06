Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap Kasselben, ahol a hónap elején meggyilkoltak egy magas beosztású helyi politikai tisztségviselőt, a hatóságok szerint szélsőjobboldali indíttatásból.","shortLead":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett...","id":"20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d9c32-35dd-49cc-a0cd-69b664953c95","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","timestamp":"2019. június. 23. 17:47","title":"Német államfő: nem szabad alábecsülni a szélsőjobboldali terror veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","shortLead":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","id":"20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1e8d7-e5c3-4fb1-8fc8-98261ab96151","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","timestamp":"2019. június. 22. 14:25","title":"Elton John Becsületrendet kapott Macrontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","shortLead":"Nagy bejelentést tehet a NASA hétfőn: könnyen lehet, hogy a marsi élet nyomaira bukkantak a bolygó légkörét vizsgálva.","id":"20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30e5ac-e49d-4a0c-8fdd-2480917087a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mars_curiosity_metan_legkor_marsi_elet_nyoma","timestamp":"2019. június. 24. 10:33","title":"Rengeteg metánt találtak a Mars légkörében, az élet jelenlétére utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján.","shortLead":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc...","id":"20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc5e74d-8767-4e3e-8418-007e721e5740","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","timestamp":"2019. június. 22. 13:02","title":"Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","id":"20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb31134-1b02-47c9-ac37-f870481691b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 22:34","title":"Soron kívüli beszámolót kér az MTA vezetése a szív alakú ágy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]