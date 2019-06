Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","shortLead":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","id":"20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a475332-fb2b-4053-9dbb-ca23643d5ac0","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","timestamp":"2019. június. 24. 16:17","title":"Leszállítottak 18 brit férfit egy izraeli repülőről, mert az egyikük bombával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b515de-52b4-4c3d-a794-9f1276e33dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte lényegtelen, miről beszélt Gyurcsánnyal a választás éjszakáján. ","shortLead":"Szerinte lényegtelen, miről beszélt Gyurcsánnyal a választás éjszakáján. ","id":"20190624_Kalman_Olga_mar_nem_emlekszik_mit_irt_Gyurcsanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b515de-52b4-4c3d-a794-9f1276e33dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8033b64e-aeba-41ca-9849-b9100293b4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Kalman_Olga_mar_nem_emlekszik_mit_irt_Gyurcsanynak","timestamp":"2019. június. 24. 09:36","title":"Kálmán Olga már nem emlékszik, mit írt Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","shortLead":"A jelek szerint bejött a Samsungnak az 5G-s telefon piacra dobása, pedig az igazi 5G-éra még csak ezután érkezik.","id":"20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6335328e-a99e-4c81-bc5b-8551cdec4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 25. 12:33","title":"Nagyon jól fogy a Samsung 5G-s mobilja, az LG leszakadt tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5229ee8f-7a78-4b98-b93e-af18243f71a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tinédzserek egy csoportjának életveszélyes szórakozását vették videóra.","shortLead":"Tinédzserek egy csoportjának életveszélyes szórakozását vették videóra.","id":"20190624_bicikli_eletveszelyes_malajzia_forgalom_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5229ee8f-7a78-4b98-b93e-af18243f71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e057eb-78a7-4860-b3a4-db3caa7766de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_bicikli_eletveszelyes_malajzia_forgalom_autos_video","timestamp":"2019. június. 24. 18:24","title":"Mint a rossz szellemek, suhannak a kamikaze biciklisek Malajziában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági szoftvernek igyekszik álcázni magát.","shortLead":"A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági...","id":"20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c5697d-4b13-4543-9623-a4edd8c3134b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_g_data_virusirto_kartekony_program_gh0st_rat_trojai","timestamp":"2019. június. 24. 09:03","title":"Vigyázzon, népszerű vírusirtónak álcázza magát egy kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.","shortLead":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple...","id":"20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e1169-c995-42d9-b4ea-6bc9b02419cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","timestamp":"2019. június. 25. 17:33","title":"Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]