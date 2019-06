Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3851c8ea-6b9a-4ed8-b304-e1eb19a5182e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Első fokon 12 nap elzárást kaptak, de a fellebbviteli bíróság felmentette őket. ","shortLead":"Első fokon 12 nap elzárást kaptak, de a fellebbviteli bíróság felmentette őket. ","id":"20190625_Tobb_elitelt_tuntetot_felmentettek_Gruziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3851c8ea-6b9a-4ed8-b304-e1eb19a5182e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e3e63-36fa-4473-97a2-3977ca204281","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Tobb_elitelt_tuntetot_felmentettek_Gruziaban","timestamp":"2019. június. 25. 11:48","title":"Több elítélt tüntetőt felmentettek Grúziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé küldte a cég.","shortLead":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé...","id":"20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091fc34e-a5da-4dde-813d-001bf189504d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","timestamp":"2019. június. 25. 08:33","title":"Videón az Oppo izgalmas újdonsága: ilyen lesz a kijelző alá rejtett szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta a rendőröknek, amint felgyújtja a szomszédja házát.","shortLead":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta...","id":"20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a624207-dc17-45d5-baf9-bda4b1eebea9","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","timestamp":"2019. június. 26. 12:51","title":"A saját házának biztonsági kamerája buktatott le egy gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2457010a-d89a-44db-8081-d5104226aa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a víz a forgalom elterelésére szánt új aluljáróban Budafokon.","shortLead":"Megállt a víz a forgalom elterelésére szánt új aluljáróban Budafokon.","id":"20190624_Megallt_a_viz_az_elterelo_aluljaroban_nem_engedelyezik_a_Nagytetenyi_ut_lezarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2457010a-d89a-44db-8081-d5104226aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1e9e6-1c2f-40df-be58-c270a1dd7803","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Megallt_a_viz_az_elterelo_aluljaroban_nem_engedelyezik_a_Nagytetenyi_ut_lezarasat","timestamp":"2019. június. 24. 21:34","title":"Megállt a víz az elterelő aluljáróban, nem engedélyezik a Nagytétényi út lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől tölti be a posztot.","shortLead":"Szeptembertől tölti be a posztot.","id":"20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020944b0-8115-4401-b79a-b627097fcdfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"A pénzügyminiszter kijelölte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még mindig nem tört előre. ","shortLead":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még...","id":"20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4486199-2f28-4fef-ae01-16a85ab1de78","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","timestamp":"2019. június. 25. 12:55","title":"Brutálisan leterhelték a magyar közutakat a kamionosok tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mely milliók életére lehet kihatással a jövőben: kivonja a szennyezés jó részét a vízből. A kutatók úgy tervezik, idén novemberben előállnak a prototípussal.","shortLead":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi...","id":"20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9479bd71-f8be-4ac6-a447-b6ebfa402334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 08:33","title":"Megvalósul a nagy ötlet: napfénnyel tisztítaná a vizet a szegedi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyolországban, Franciaországban és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén is rendkívül meleg lesz az idő szerdától, a meteorológusok szerint abszolút júniusi csúcsok dőlhetnek majd meg. ","shortLead":"Spanyolországban, Franciaországban és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén is rendkívül meleg lesz...","id":"20190625_hoseg_hohullam_meleg_nyugat_europa_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a17f71-a742-4f91-bd34-84303cf8d4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hoseg_hohullam_meleg_nyugat_europa_kanikula","timestamp":"2019. június. 25. 20:03","title":"Pokoli hőhullám éri el Európa nagy részét szerdán, 40 foknál melegebb idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]