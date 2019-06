Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád zsarolási kísérlet volt. Egykori józsefvárosi képviselőről van szó.","shortLead":"A vád zsarolási kísérlet volt. Egykori józsefvárosi képviselőről van szó.","id":"20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b77ac5-8226-4d89-a181-0a630da2854a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2019. június. 25. 15:02","title":"Két év felfüggesztettet kapott egy volt fideszes önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és decemberben lesz jövőre egy-egy szombati munkanap.","shortLead":"Augusztusban és decemberben lesz jövőre egy-egy szombati munkanap.","id":"20190626_Dontott_a_kormany_ket_szombati_munkanap_lesz_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679988f6-73cc-4e0e-b611-ede72c494d4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Dontott_a_kormany_ket_szombati_munkanap_lesz_2020ban","timestamp":"2019. június. 26. 10:50","title":"Döntött a kormány: két szombati munkanap lesz 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem intézkedtek. Ráadásul sok a bizonytalanság, ilyenkor nem érdemes hirtelen lépéseket tenni. Az év második felében tisztulhat a kép, akkor az MNB is jobban fogja látni, kell-e mozdulnia.","shortLead":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem...","id":"20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d0c1-f0d9-48c6-ba2a-4180e994c13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","timestamp":"2019. június. 25. 16:27","title":"A jegybank elmagyarázta, miért nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","shortLead":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","id":"20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975518c-56b9-4b8b-8e1b-88ff2fcb60be","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. június. 25. 06:20","title":"Mexikó 21 ezer egyenruhással teljesíti Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás rosszul végződött: csontja tört Emma Stone-nak. ","shortLead":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás...","id":"20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74aacbd4-d6c1-458a-8c64-7e3d0958b5c0","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","timestamp":"2019. június. 26. 10:25","title":"Lesérült a Spice Girls-koncerten Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","shortLead":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","id":"20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b651442-79db-4cda-982d-ea691641583e","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","timestamp":"2019. június. 25. 08:29","title":"Palkovics a SZTAKI szív alakú ágyáról: Említésre sem méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","shortLead":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","id":"20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e5b4b9-99f5-4c99-9781-2b9f0187704e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","timestamp":"2019. június. 24. 14:15","title":"Megmenekülésük évfordulóját ünneplik a barlangból kimentett thaiföldi gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]