Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","shortLead":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","id":"20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fe8457-39df-431a-a8a4-31cbd65f6548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","timestamp":"2019. június. 25. 17:42","title":"MNB: A babaváró hitel miatt változnak az adósságfék szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat fel. ","shortLead":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat...","id":"20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de661d4d-26d5-4613-8e06-58eaacf37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","timestamp":"2019. június. 26. 11:21","title":"Itt a kívül-belül megújult Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta egy emlékmisén Joann belgorodi ortodox metropolita.","shortLead":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta...","id":"20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7f247-76af-4a1b-8d63-f0a461bad775","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","timestamp":"2019. június. 25. 18:22","title":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút – állítja egy orosz főpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi...","id":"20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428e349-9965-4f96-92a4-79edca83a491","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","timestamp":"2019. június. 26. 09:46","title":"Márki-Zay: A testi fenyítés nem gyerekbántalmazás, a válás több kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

\r

","id":"20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cb3243-af77-4711-9672-93b626a44997","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","timestamp":"2019. június. 25. 21:11","title":"Stollár Fanny hatalmas csatában jutott tovább a wimbledoni selejtezőkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc917d4-1ce7-4dcf-b2d8-d60c10dade3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megtalálni a kiviteli tervek elkészítőit, így az egész projekt a következő kormányzati ciklusra csúszhat.\r

\r

","shortLead":"Nem sikerült megtalálni a kiviteli tervek elkészítőit, így az egész projekt a következő kormányzati ciklusra...","id":"20190625_Nem_erolteti_a_kormany_a_mniszteriumok_Varba_koltozeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc917d4-1ce7-4dcf-b2d8-d60c10dade3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67819e91-dc42-4248-a55b-ad66c11989f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Nem_erolteti_a_kormany_a_mniszteriumok_Varba_koltozeset","timestamp":"2019. június. 25. 18:38","title":"Nem erőlteti a kormány a minisztériumok Várba költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]