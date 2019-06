Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat fel. ","shortLead":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat...","id":"20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de661d4d-26d5-4613-8e06-58eaacf37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","timestamp":"2019. június. 26. 11:21","title":"Itt a kívül-belül megújult Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező orosztanulásnak?","shortLead":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező...","id":"20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623223cf-7027-4f41-b2f3-57fb89d86ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","timestamp":"2019. június. 27. 15:41","title":"„Fiataljaink százezreiben lobog a vágy, hogy oroszul tanulhassanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","shortLead":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","id":"20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497427ca-9dcb-4833-bb95-6e9e5662d952","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. június. 26. 18:38","title":"Kálmán Olga videóüzenetben gratulált a nyertesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","shortLead":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","id":"20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028d964-aef1-4c8f-9163-e6fe9761e6f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 26. 17:04","title":"Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","shortLead":"Finnország számára a jogállamiság lesz az első számú prioritás. ","id":"20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1519087-9618-44a7-9335-1ee6c3197603","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Nem_biztos_hogy_Orban_Viktor_orulni_fog_az_EU_soros_elnokegenek","timestamp":"2019. június. 27. 06:19","title":"Nem biztos, hogy Orbán Viktor örülni fog az EU soros elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére mégis érdemes körültekintőnek lenni.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére...","id":"bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543bac0-504a-45e9-b667-78a478c26d43","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","timestamp":"2019. június. 27. 07:30","title":"Most kiderül, mennyire szeretnek fizetni a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A repülőtéren hagyott turisták, a tájékoztatás nélkül törölt járatok, vagy épp az egynapos késés miatt újra a fapados légitársaságokról szólnak a hírek. De akármi is történjen, az utasok egyre több jegyet vesznek.","shortLead":"A repülőtéren hagyott turisták, a tájékoztatás nélkül törölt járatok, vagy épp az egynapos késés miatt újra a fapados...","id":"20190627_repules_wizz_air_repulo_kartesites_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148c712-105c-43ba-a49d-3e4cc79d2491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_repules_wizz_air_repulo_kartesites_utazas","timestamp":"2019. június. 27. 15:00","title":"Nem tudnak annyit hibázni a fapadosok, hogy elriasszák az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]