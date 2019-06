Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","shortLead":"Büntetést is kaptak az eredeti \"restaurátorok\". ","id":"20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b87c5a-c8ad-4f15-8df6-f4866ab5f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9369fafa-f833-462f-8ef7-8fb0c8c660e7","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Sikerult_kijavitani_a_korhintasra_restauralt_spanyol_Szent_Gyorgyszobrot","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Sikerült kijavítani a körhintásra restaurált spanyol Szent György-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","shortLead":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","id":"20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d54d3d6-c9b6-4dc1-ab01-96f04d3927f6","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","timestamp":"2019. június. 26. 07:23","title":"Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","shortLead":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","id":"20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1df9eb-af0d-41c6-adf7-f9cfbc7549b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","timestamp":"2019. június. 26. 12:31","title":"A Magyar Nemzetet cáfolják Schmidt Máriáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford feltámasztotta a jó ideje nem használt Puma nevet, melyet a régi időkhöz hasonlóan ezúttal is egy Fiesta-technikájú modell kapott meg. ","shortLead":"A Ford feltámasztotta a jó ideje nem használt Puma nevet, melyet a régi időkhöz hasonlóan ezúttal is...","id":"20190626_sportos_kis_divatterepjaro_megerkezett_a_ford_puma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4345b7-6e48-4aa0-b08d-d3e2c24612d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_sportos_kis_divatterepjaro_megerkezett_a_ford_puma","timestamp":"2019. június. 26. 08:21","title":"Sportos kis divatterepjáró: megérkezett a Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]