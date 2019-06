Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik az átkelni kívánó gyalogosokat, s ekkor felvillannak az erősfényű sárga led-lámpák, amelyek figyelmeztetik a járművezetőket.","shortLead":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik...","id":"20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee5281-00fb-4927-adfd-edafe76ae933","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 26. 17:26","title":"Okoszebrák a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","shortLead":"Elkerülhetetlen volt a beavatkozás.","id":"20190626_Laar_Andras_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8133fd-7182-42c7-8244-6cf668aeff04","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Laar_Andras_mutet","timestamp":"2019. június. 26. 15:54","title":"Megműtötték Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt, amelynek minden esélye megvan arra, hogy újrázzon.","shortLead":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó...","id":"20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facfed75-8b4b-4ab8-80f8-310930b19486","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. június. 27. 14:39","title":"Ígéretcunamival készül az őszi választásokra a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","shortLead":"Az új szűrő bevezetésekor a mikroblog-szolgáltató ugyan nem említette az amerikai elnök nevét, de nem is kellett.","id":"20190627_Twitter_Trump_szuro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742925fc-44c6-44cf-8984-1109d60e7836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Twitter_Trump_szuro","timestamp":"2019. június. 27. 19:53","title":"Mostantól megbélyegzi a Trump-féléket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408ff94-24a8-43a9-8493-8a2969a30a54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasokat sikerült kimenteni. ","shortLead":"Az utasokat sikerült kimenteni. ","id":"20190627_Tulfutott_a_kifutopalyan_egy_utasszallito_a_legenyseg_ket_tagja_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b408ff94-24a8-43a9-8493-8a2969a30a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47bdb51-8237-4361-8aa4-a1234ea71f23","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Tulfutott_a_kifutopalyan_egy_utasszallito_a_legenyseg_ket_tagja_meghalt","timestamp":"2019. június. 27. 07:12","title":"Túlfutott a kifutópályán egy utasszállító, a legénység két tagja meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","shortLead":"Az városban csak kétrészes bikiniben vagy a klasszikus egyrészes úszódresszben mehetnek a nők a közmedencékbe.","id":"20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b6dc73-e8ac-4bd3-a266-0d7e6f2ac0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8f6e4d-c665-4f3a-a3d8-cc9514dc43d6","keywords":null,"link":"/elet/20190628_A_legnagyobb_hosegben_zartak_be_ket_francia_kozuszodat_mert_muszim_nok_burkiniben_mentek_uszni","timestamp":"2019. június. 28. 09:53","title":"A legnagyobb hőségben zártak be két francia közuszodát, mert muszlim nők burkiniben mentek úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdf7960-5801-4668-9dbc-05f0140bf413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó XC90-es divatterepjárója még a robbantásoknak is ellenáll, úgy, hogy ezt abszolút nem veri nagy dobra.","shortLead":"A svéd gyártó XC90-es divatterepjárója még a robbantásoknak is ellenáll, úgy, hogy ezt abszolút nem veri nagy dobra.","id":"20190627_5_centimeter_vastag_uvegek_a_szinte_elpusztithatatlan_uj_volvoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdf7960-5801-4668-9dbc-05f0140bf413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d19f3ac-41f7-4216-9d73-7026c14a2d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_5_centimeter_vastag_uvegek_a_szinte_elpusztithatatlan_uj_volvoban","timestamp":"2019. június. 28. 08:21","title":"5 centiméter vastag üvegek a szinte elpusztíthatatlan új Volvóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]