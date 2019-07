Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","shortLead":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","id":"20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857f18fa-f9eb-4dcd-9ad7-7f41724e6021","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","timestamp":"2019. július. 04. 14:34","title":"Klímapara: a Semmelweis dolgozói levélben cáfolják az intézmény hivatalos válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti az androidos mobilokra érkező értesítéseket a számítógép képernyőjén.","shortLead":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti...","id":"20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1c328-fbd9-4d98-a2a8-a2f4715060ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. július. 03. 19:03","title":"Végre elkészült a Microsoft újdonsága, aminek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér közti szakasz érintett. Update: a 17-es rövidített útvonalon jár. Frissítés: már jár.","shortLead":"A Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér közti szakasz érintett. Update: a 17-es rövidített útvonalon jár. Frissítés...","id":"20190704_Nem_jar_a_4es_6os_es_a_17es_villamos_sem_egy_szakaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513a705-af1b-4463-8c78-07083f6df6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nem_jar_a_4es_6os_es_a_17es_villamos_sem_egy_szakaszon","timestamp":"2019. július. 04. 09:14","title":"Nem járt a 4-es, 6-os és a 17-es villamos sem egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","id":"20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0b4c5-f5f3-4aea-8c64-469ebbd4d706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","timestamp":"2019. július. 04. 06:41","title":"Új villanyautó hazánkban, itt az akár 615 kilométeres hatótávú Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.","id":"20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d857b-208f-4d45-a801-5be85f698fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Bekescsaba_es_Szabadkigyos_kozott","timestamp":"2019. július. 03. 21:05","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Békéscsaba és Szabadkígyós között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok futói örülhetnek. ","shortLead":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok...","id":"20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f534abe9-33e5-4039-a2a7-8aadf6344787","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 03. 16:58","title":"Tizenkét új, ingyenes futópálya épül az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben most a magyarok is elmondhatják a véleményüket.","shortLead":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben...","id":"20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779562f-ca74-48a1-88cb-2e25805a037c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Van pár perce? Arról kérdezik a magyarokat, szerintük hazugság-e a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]