[{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.","shortLead":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére...","id":"20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a29b80-e47f-42f0-807d-34b66011036e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","timestamp":"2019. július. 06. 18:43","title":"Újabb jelöltben kell megegyezniük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartmanház hat lakásból áll, szinte mindegyikben találtak rejtett kameráknak kialakított lyukakat.","shortLead":"Az apartmanház hat lakásból áll, szinte mindegyikben találtak rejtett kameráknak kialakított lyukakat.","id":"20190704_Rejtett_kamerakon_at_kukkoltak_a_zuhanyzokat_egy_balatonboglari_apartmanhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90310956-84a9-4068-a7bc-72fdc1d34bec","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Rejtett_kamerakon_at_kukkoltak_a_zuhanyzokat_egy_balatonboglari_apartmanhazban","timestamp":"2019. július. 04. 20:49","title":"Rejtett kamerákon át kukkolták a zuhanyzókat egy balatonboglári apartmanházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili balesetről szóló minisorozatát. A film fő üzenetei véleményem szerint valójában nem is elsősorban a csernobili balesetről és nem is az atomenergiáról, hanem arról a hibás társadalmi/irányítási rendszerről szólnak, ami elvezetett ehhez a szörnyű balesethez.","shortLead":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili...","id":"20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf08ce-f9ac-4a20-9272-63994e42bc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","timestamp":"2019. július. 04. 20:30","title":"Aszódi Attila: Egy nukleáris mérnök gondolatai a Csernobil-sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","shortLead":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","id":"20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe36c83-eba0-46e9-8128-1f0d5997a501","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 04. 22:03","title":"Fucsovics hatalmas csatában kapott ki Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve tornateremben helyeztek el.","shortLead":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve...","id":"20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98879bbc-3160-4372-8967-89c01735eb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","timestamp":"2019. július. 04. 21:11","title":"Több mint ötezer épületet rongált meg a múlt heti vihar Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen gyorsan végzetes lehet ez egy kocsiban felejtett gyerek vagy kisállat számára. Van segítő technológia, de még mindig nem kötelező beszerelni.","shortLead":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen...","id":"20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07486763-457e-4ded-948a-af3c296a2bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","timestamp":"2019. július. 05. 12:00","title":"Érthetetlen, miért nem kötelező beszerelni az autókba az életmentő figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb funkciók a bétaverziókban. Legutóbb egy olyan elképzelésre bukkantak, ami megkönnyítheti az adatok visszaállítását.","shortLead":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb...","id":"20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4176a1-baaa-451f-aea0-52ad743a2fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","timestamp":"2019. július. 05. 13:03","title":"Felfedeztek valamit az iOS 13 bétájában: vezetékes adatátvitel iPhone-nal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]