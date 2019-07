Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","shortLead":"Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.","id":"20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13facd45-3a68-4e8f-be46-a0c04fd5fbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Erdelybe_es_Oroszorszagba_indit_uj_jaratokat_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. július. 08. 14:19","title":"Erdélybe és Oroszországba indít új járatokat a Wizz Air, de idővel az USA és India is elérhető lesz velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú forgalomfigyelő rendszer.","shortLead":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú...","id":"20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637a050-7fbc-410d-a751-f190083ee668","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","timestamp":"2019. július. 08. 12:00","title":"Hátul is van szemük: nagyon hasznos vezetési segéd a keresztirányú forgalomfigyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","shortLead":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","id":"20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec469dd-8dec-40cc-b06c-e463a12111f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Szijjártó Péter egykori csapattársa került a Budapest Honvéd élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán újságírói túlkapásról.","shortLead":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán...","id":"20190707_euromitosz_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60883e79-f1a5-4ca6-b114-a18250fd5432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_euromitosz_kviz","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"A nagy uborka-kvíz: tippelje meg, az EU kukacos, vagy a sajtó túloz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca, a Föld legszexibb férfijával forgat klipeket, de ön jó eséllyel még nem hallott róla. Stormzy hátára vette a brit Grime műfaját, közben menővé tette a vallást és a politikai szerepvállalást a modern zenében.","shortLead":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca...","id":"20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df603e-6afe-4b8e-9305-135bcee63493","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","timestamp":"2019. július. 06. 20:00","title":" A brit óriás, aki a nagyszínpadról küldte el a fenébe Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2135de9c-4093-414e-a274-c162c23c86cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül eltiltás hatálya alatt, és ittasan vezette járművét a Debrecenben lefület robogós. Ja és persze bukósisak nélkül.","shortLead":"Jogosítvány nélkül eltiltás hatálya alatt, és ittasan vezette járművét a Debrecenben lefület robogós. Ja és persze...","id":"20190707_Minden_szabalyt_megsertett_a_debreceni_robogos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2135de9c-4093-414e-a274-c162c23c86cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e131ee02-5207-4c79-afa0-555d9c6a49a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Minden_szabalyt_megsertett_a_debreceni_robogos","timestamp":"2019. július. 07. 10:12","title":"Minden szabályt megsértett a debreceni robogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190707_nasa_klimavaltozas_az_urbol_aszodi_attila_csernobil_sorozat_velemeny_daxing_repuloter_orban_viktor_koncz_zsuzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066afa3b-ae61-46a9-9d85-68e8dcb85688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_nasa_klimavaltozas_az_urbol_aszodi_attila_csernobil_sorozat_velemeny_daxing_repuloter_orban_viktor_koncz_zsuzsa","timestamp":"2019. július. 07. 12:03","title":"Ez történt: szomorú kép tárult a tudósok elé, amikor a világűrből ránéztek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]